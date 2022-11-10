119 مليون درهم أرباح البنك العربي المتحد في 9 أشهر

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن البنك العربي المتحد نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث حقق أرباحاً صافية قدرها 119 مليون درهم، مقارنة بصافي أرباح 45 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2021، أي بزيادة 166 % على أساس سنوي. وسجل البنك زيادة 7 % في الأرباح التشغيلية مقارنة مع الفترة نفسها من 2021. كما ارتفع إجمالي الدخل 4 %.

كذلك تم تعزيز الميزانية العمومية بشكل كبير مع التركيز على جودة الأصول ما أدى إلى تسجيل انخفاض بنسبة 57 % في المخصصات مقارنة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021. وتوفر هذه النتائج دليلاً إضافياً على أن البنك في وضع جيد يؤهله للنمو والازدهار.

وقال الشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك: سعداء بالأداء المالي للبنك للأشهر التسعة الأولى. ويمضي البنك قدماً وفقاً لاستراتيجية مدروسة تدعم النمو وتوقعات المساهمين. ونتطلع بثقة إلى المستقبل وسنواصل العمل على تطوير وتحسين نموذج أعمالنا وأنشطتنا بما يتماشى مع قاعدة عملائنا واستراتيجية النمو المستدام في الإمارات.

وقال شيريش بهيد الرئيس التنفيذي للبنك: «نواصل جهودنا لتحقيق رؤيتنا الطموحة وتسريع وتيرة الاستثمار في استراتيجية النمو مع التمسك بأعلى معايير الامتثال والضوابط الداخلية بما يتناسب مع التغييرات التنظيمية الجديدة ومتطلبات الأمن السيبراني».

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