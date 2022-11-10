فترات زمنية محددة لطلبات استرداد ضريبة المُدخلات عن بناء المساجد وتشغيلها وفقاً لتاريخ انتهاء بنائها

المصدر: أبوظبي - البيان

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حددت الهيئة الاتحادية للضرائب الفترات الزمنية لتقديم طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء المساجد وتشغيلها عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة، حيث يطبق ذلك على جميع المساجد في الدولة.

وتقوم الهيئة عبر موقعها الإلكتروني باستلام طلبات استرداد ضريبة القيمة المُضافة المُتكبَّدة عن بناء المساجد بعد أن يكون تم الانتهاء من بنائها خلال 5 فترات زمنية مُحدَّدة استناداً إلى تاريخ التشغيل وفقاً لشهادة بدء تشغيل المسجد.

قرار

وأوضح قرار بهذا الشأن نُشر عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب أن الفترة الأولى تبدأ في نوفمبر الجاري وتستمر حتى يناير 2023، لتلقي طلبات استرداد الضريبة المتعلقة ببناء المساجد التي بدأ تشغيلها اعتباراً من أول يناير 2018 حتى 31 ديسمبر من العام ذاته، وتستمر الفترة الثانية على مدى فبراير ومارس 2023، لتلقي طلبات استرداد الضريبة المتعلقة ببناء المساجد التي بدأ تشغيلها من أول يناير 2019 حتى 31 ديسمبر من العام ذاته، والفترة الثالثة على مدى مارس وأبريل 2023، لتلقي طلبات استرداد الضريبة المتعلقة ببناء المساجد التي بدأ تشغيلها اعتباراً من أول يناير 2020 حتى 31 ديسمبر من العام ذاته.

والفترة الرابعة في أبريل ومايو 2023 لتلقى طلبات استرداد الضريبة المتعلقة ببناء المساجد التي بدأ تشغيلها اعتباراً من الأول من يناير 2021 حتى 31 ديسمبر من العام ذاته، وتبدأ الفترة الخامسة في يونيو 2023 وتستمر حتى ديسمبر من العام ذاته، وتتلقى الهيئة خلالها طلبات استرداد الضريبة المتعلقة ببناء المساجد التي بدأ تشغيلها من أول يناير 2022 حتى 31 ديسمبر من العام الحالي. وبالنسبة للمساجد التي يبدأ تشغيلها اعتباراً من الأول من يناير 2023 وما بعده فيتم تقديم طلبات استرداد الضريبة المتعلقة ببنائها خلال 12 شهراً من تاريخ صدور شهادة بدء تشغيل المسجد، الصادرة من السلطة المختصة (الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أو السلطة المحلية المعنية بشؤون المساجد).

وفي ما يتعلق باستقبال طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة المُتكبَّدة عن تشغيل المساجد، حدد القرار الفترة من أبريل 2023 حتى سبتمبر من العام ذاته لاستلام الهيئة طلبات استرداد الضريبة المتعلقة بالمساجد التي بدأ تشغيلها قبل الأول من يناير 2022، وذلك عن الضريبة المتكبدة عن التشغيل خلال جميع السنوات من 2018 حتى 2022، كما حدد الفترة من أكتوبر 2023 حتى ديسمبر من العام ذاته لاستلام الهيئة طلبات استرداد الضريبة المتعلقة بالمساجد التي بدأ تشغيلها اعتباراً من الأول من يناير 2022 وما بعده، وذلك عن سنة 2022.

قبول الطلبات

بالنسبة لكافة المساجد، تقدم طلبات استرداد الضريبة المتعلقة بتشغيلها عن السنوات التي تلي 2022 خلال الفترة من يناير حتى أبريل من السنة التالية لتكبد نفقاتها. ولن يتم قبول طلبات استرداد ضريبة المدخلات المتكبَّدة عن بناء المساجد وتشغيلها إذا تم تقديم الطلبات خارج الأطر الزمنية المحدَّدة في القرار.

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