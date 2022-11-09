64 % نمو أرباح «دانة غاز» إلى 589 مليون درهم في 9 أشهر

المصدر: الشارقة- البيان

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أعلنت شركة «دانة غاز»، أكبر شركة خاصة عاملة في قطاع الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث ارتفع صافي أرباح الشركة إلى 589 مليون درهم أو 8.4 فلوس للسهم الواحد، بزيادة نسبتها 64% مقارنةً بصافي أرباح معدلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بقيمة 358 مليون درهم، بعد استثناء مصادر الدخل الأخرى ومخصصات انخفاض القيمة.

وجاء نمو ربحية «دانة غاز» خلال الأشهر التسعة الأولى 2022 مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز، والتزامها المستمر بخفض التكاليف، إلى جانب الأداء التشغيلي القوي لعملياتها في إقليم كردستان العراق. وارتفعت إيرادات الشركة للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى 1521 مليون درهم (415 مليون دولار)، مقارنةً بـ 1224 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، في حين انخفضت تكاليفها التشغيلية بنسبة 7%.

ووصل متوسط أسعار البيع المحققة لمنتجات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 85 دولاراً لبرميل المكثفات و43 دولاراً لبرميل النفط المكافئ من الغاز البترولي المسال، مقارنة بـ51 دولاراً و34 دولاراً على التوالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.

وارتفع إنتاج «دانة غاز»، خلال الأشهر التسعة الأولى 2022، في إقليم كردستان العراق بنسبة 1% مع بداية الربع الأخير 2022، حيث سجّلت الشركة زيادةً في الطاقة الإنتاجية لمحطة «خورمور» لمعالجة الغاز بواقع 50 مليون قدم مكعب قياسي يومياً لتصل إلى 500 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، عقب إنجاز مشروع إزالة الاختناقات بنجاح في محطة «خورمور».

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: سجّلت «دانة غاز» أداءً مالياً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مما يعكس التزامها المستمر بخفض التكاليف بالتزامن مع زيادة معدلات الإنتاج في إقليم كردستان العراق وارتفاع أسعار النفط والغاز. ورغم حدة التحديات والظروف غير المواتية التي تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي، بما فيها ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ وتيرة النمو، إلا أن التوقعات المستقبلية للشركة تبقى إيجابية بفضل استمرار الزيادة في أسعار النفط والغاز، بجانب المركز المالي المتين وانخفاض مديونية الشركة.

السيولة

واستقرت السيولة النقدية لدى الشركة في نهاية 30 سبتمبر 2022 عند 784 مليون درهم (214 مليون دولار) ويشمل ذلك مبلغ 271 مليون درهم (74 مليون دولار) مُحتفَظاً به لدى شركة «بيرل بتروليوم». وقد وزعت الشركة أرباحاً نقدية للمساهمين خلال شهر أكتوبر الماضي بقيمة 4.5 فلوس للسهم عن النصف الأول 2022، أي ما يعادل 315 مليون درهم (86 مليون دولار).

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