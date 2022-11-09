«إنفورما ماركتس»: «سيتي سكيب» سوق مهم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «إنفورما ماركتس»، الجهة المنظمة لمعارض سيتي سكيب العقارية، عن دور معرض سيتي سكيب، الفعالية الأكبر في القطاع العقاري في دبي، والذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي بين 21-23 نوفمبر، باعتباره مصدراً مهماً للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم، حيث تبلغ نسبة الجهات العارضة الأجنبية المشاركة فيه 60%.

وتسعى الجهات العارضة من 15 دولة لاستقطاب استثمارات عقارية في المعرض، لا سيما مع النمو المتواصل لحضور دبي بوصفها مركزاً للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية وسوقاً دولياً.

وقال أليكس هوف، مدير معرض سيتي سكيب دبي: تعزز دبي بسرعة مكانتها بوصفها سوقاً لاستقطاب الاستثمارات، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 18% في عدد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وفازت بلقب أغنى مدينة في الشرق الأوسط وأفريقيا من قبل نيو ورلد ويلث، الشركة المتخصصة في دراسة ومتابعة الثروات العالمية.

وأضاف: تلعب هذه المكانة، التي عززتها الزيادة في عدد الأفراد من أصحاب الملايين والمليارات في دبي، والذي وصل عددهم إلى ما يقرب من 68 ألفاً و13 على التوالي، دوراً محورياً في استقطاب الباحثين عن الاستثمارات الداخلية في مشاريعهم الخارجية.

وتشارك تركيا ضمن أجنحة المعرض الوطنية الذي يشهد مشاركة باكستان وأذربيجان لأول مرة. وتسعى تركيا إلى تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة، حيث يشارك في جناحها مجموعة بارزة من شركات التطوير العقاري، بما فيها إيميسي يابي ودي فيزيون وإيرياس إنشاءات، بالإضافة إلى اتيش يابي التي ستطلق مشروعها الجديد في السوق «داون تاون بورصة»، وتتيح للحضور عروضاً حصرية. كما تتطلع باكستان إلى الاستفادة من التوقعات الإيجابية لقطاع العقارات فيها، والذي يتوقع المحللون أن يستفيد من عودة التركيز على التنمية الحضرية المستدامة. وتشمل الجهات العارضة الرئيسية من باكستان بريمير تشويس التابعة لمجموعة جيجا، وشركة دي سي سي للتطوير العقاري.

وستكون المنافسة محتدمة على الاستثمار الداخلي، حيث تسعى العديد من الجهات العارضة الأجنبية، بما فيها المملكة المتحدة واليونان، إلى جذب المشترين من خلال تقديم خصومات تتراوح بين 5% و30% من أسعار البيع المدرجة.

وأضاف هوف: سيكون سيتي سكيب 2022 سوقاً مواتياً للمشترين بكل تأكيد، حيث يتوقع المحللون في جميع أنحاء العالم حدوث تباطؤ في سوق العقارات مع اتجاه الاقتصادات الوطنية إلى رفع أسعار الفائدة، بينما من المتوقع أن تشهد مستويات الطلب على المساكن للإيجار ارتفاعاً كبيراً، ما يجعل شراء العقارات صفقة رابحة بفضل أسعارها المنخفضة مع عوائد إيجار عالية.

ونظراً للمنافسة على الاستثمار الأجنبي المباشر، قدمت العديد من الدول حوافز مجزية، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية ومزايا الحصول على جواز السفر والجنسية للمستثمرين الجادين.

وتشكل الجهات العارضة الدولية غالبية المشاركين في معرض سيتي سكيب، كما هو الحال بالنسبة لزوار المعرض، حيث يظهر التسجيل المبكر وجود طلب كبير على شراء التذاكر من المشترين المحتملين من الهند والمملكة المتحدة وروسيا والصين وأوكرانيا وتركيا وكندا وباكستان وإيطاليا وإسبانيا والسعودية وقطر وألمانيا.

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