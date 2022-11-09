«أمازون الإمارات» تعلن انطلاق التخفيضات السنوية الكبرى 11.11

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «أمازون الإمارات» عن طرح مجموعة واسعة من العروض وفرص التوفير المذهلة للعملاء خلال فعالية التخفيضات السنوية الكبرى 11.11 المقبلة، والتي تبدأ من منتصف ليلة 10 نوفمبر وتتواصل حتى 12 نوفمبر على موقع «www.amazon.ae».

وإلى جانب ذلك، سيستمتع أعضاء برنامج «أمازون برايم» على «Amazon.ae» بإمكانية الحصول المبكر على جميع عروض التخفيضات ابتداءً من منتصف ليلة 9 نوفمبر على مدار 24 ساعة قبل أي شخص آخر، مع التوصيل السريع والمجاني، وكذلك الاستفادة من مزايا الترفيه من خلال اشتراك البرنامج.

ويمكن للعملاء من غير الأعضاء في برنامج برايم، الاشتراك في فترة تجريبية مجانية مدتها 30 يوماً على www.amazon.ae/prime تتيح لهم الوصول المبكر إلى عروض التخفيضات، وخيارات التوصيل المجاني، وكذلك الحصول على مجموعة من صفقات التوفير.

وسيتمكن العملاء الذين يتسوقون خلال فعالية التخفيضات السنوية 11.11 من الاستفادة من توفير مذهل على «Amazon.ae» مع مجموعة كبيرة من الصفقات التي تشمل مختلف فئات المنتجات من العلامات المحلية والعالمية، بما في ذلك مستحضرات ومنتجات التجميل والموضة الأزياء والمنزل والألعاب والإلكترونيات وغيرها الكثير. ويمكن لمشجعي كرة القدم أيضاً التسوق من مجموعة مختارة من عروض 11.11، تضم منتجات رياضة كرة القدم والتي تطرح بالتزامن مع قرب انطلاق كأس العالم 2022، والمتوفرة في متجر «عيش حماس الكورة» على «Amazon.ae».

وقال ستيفانو مارتينيلي، رئيس قطاع التجزئة في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربي في «أمازون»: يسرنا أن نقدم لعملائنا وكذلك لأعضاء برنامج برايم في كل أرجاء الإمارات، المزيد من العروض القيّمة طوال تجربتهم مع أمازون.

ويجسد وموسم التخفيضات في نهاية العام مثالاً واضحاً على الوفاء بوعودنا للعملاء. ومع انطلاق فعالية التخفيضات السنوية الكبرى 11.11 هذا الأسبوع، يسعدنا أن يستمتع المتسوقون مع عروض التوفير المذهلة من خلال صفقات تشمل مجموعة واسعة من العلامات المحلية والعالمية، إضافة إلى الخصومات المقدمة من شركائنا من البنوك، وخطط تقسيط المشتريات. وأدعو العملاء في دولة الإمارات إلى تحقيق أقصى استفادة من تجربتهم في التسوق مع أمازون خلال هذه الفعالية وأن ينضموا إلى برنامج برايم، إذا لم يكونوا كذلك بالفعل، بما يمنحهم إمكانية الوصول إلى الصفقات قبل المتسوقين الآخرين والتمتع بتوفير أكبر أثناء التسوق مع مزايا حصرية خاصة بأعضاء البرنامج.

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