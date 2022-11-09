«جلفود للتصنيع» يسلط الضوء على فرص الاستثمار في قطاع الغذاء والمشروبات السعودي

المصدر: دبي - البيان

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واصل معرضا جلفود للتصنيع وجلف هوست، الفعاليات التجارية الرائدة على مستوى العالم في قطاع الأغذية والمشروبات أنشطتهما لليوم الثاني في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك عبر سلسلة من النقاشات التي سلطت الضوء على المشهد التنظيمي وفرص الاستثمار في قطاع المأكولات والمشروبات بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى مناقشة القضايا الملحة المتعلقة بتضخم أسعار الغذاء العالمية.

واستهل اليوم الثاني فعاليته بمؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل معرض الغذاء السعودي، الذي سيقام لأول مرة العام المقبل (20 – 22 يونيو 2023 في الرياض)، حيث قامت شركة «مكاتفة» خلال مشاركتها في المؤتمر بعرض الفرص الاستثمارية في قطاع المأكولات والمشروبات والتعرف على النظام التشريعي في المملكة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الأمير وليد بن ناصر آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لــ«مكاتفة»: «تبرز أهمية الحلول التقنية واللوجستية كواحد من العوامل المحفزة في نمو قطاع المواد الغذائية في المملكة، إذ نشهد مراجعة شاملة للعديد من السياسات حول مرونة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة، وغيرها من محفزات التوظيف. وهنا يأتي دور معرض جلفود السعودية 2023 الذي يهدف إلى جذب الشركات العالمية إلى المملكة».

من جانبه، قال مارك نايبر، نائب الرئيس للمعارض في مركز دبي التجاري العالمي: «يعد تنظيم الفعاليات المتخصصة في مجال تصنيع المأكولات في المملكة واحداً من العوامل المحفزة لتحقيق نمو القطاع، وخصوصاً في الوقت الذي وصلت فيه قيمة سوق المأكولات والمشروبات إلى 45 مليار دولار، في إطار الخطط الطموحة لجذب 100 مليون زائر سنوياً إلى المملكة بحلول عام 2030، ويعتبر معرض جلفود السعودية 2023 واحداً من المنصات التي تناقش أبرز التحديات والفرص التي تسهم في مواكبة هذا النمو».

وكانت الاستدامة أيضاً على قائمة المواضيع المهمة التي جرى مناقشتها في قمة تكنولوجيا الغذاء التي عُقدت في اليوم الثاني من المعرض ضمن أجندة فعاليات معرض جلفود للتصنيع. وخلال مشاركته في جلسة «عصر جديد للاستدامة والوسائل التي تمّكن المصنعين في تبني نموذج عمل أكثر استدامة»، أوضح صامويل سيغريست، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس آي جي»، مساعي المجموعة لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجال التغليف المستدام للمأكولات والمشروبات المستدامة، كما تحدث عن الفرص المتاحة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الشراكات في هذه المرحلة تُعدّ من الركائز الأساسية لتعزيز التعاون في القطاع. وناقش سيغريست التحديات التي يواجهها أصحاب المصلحة في القطاع، بما فيها الأمن الغذائي والجوع، والاحتباس الحراري، واستخدام البلاستيك.

وناقشت قمة التميز التي تقام بالتزامن مع معرض جلف هوست، موضوع تضخم أسعار المواد الغذائية كواحد من أكبر التحديات في عالم إنتاج الغذاء، وذلك خلال جلسة تحدث فيها المشاركون عن كيفية إدارة الأسعار في ظل التضخم المالي، وكيفية تقليل هذا التأثير على قطاع إنتاج الغذاء.

وقال أميت ناياك، نائب رئيس شركة سي اتش أي: «يؤثر التضخم على الأسواق المختلفة بدرجات متفاوتة، إذ تعتبر دولة الإمارات على سبيل المثال متقدمة على هذا المنحنى، وتواصل استضافة المؤتمرات مثل جلفود للتصنيع 2022. ورغم انخفاض قيمة اليورو والجنيه الإسترليني فلا يزال بإمكان الناس السفر إلى دبي، وإنفاق بعض المبالغ المالية لكن قد لا يتمتعون بنفس القدرة الشرائية، إذ إن التضخم موجود ونحن بحاجة إلى إدارته، فمثلاً تحتاج قوائم الطعام إلى تقليصها وإعادة صياغتها للتعامل مع هذه الحالة العالمية».

من جانبه، قال تابان فيديا الرئيس التنفيذي لشركة بي جي بي انفستمنت: «لا يمكننا تقليل حجم أو تكلفة منتجاتنا لأنها عملية مخطط لها بدقة، ونقوم بهندسة قائمة الطعام لدينا قبل دخول أي سوق، ونحتاج إلى الاستمرارية في جميع منافذ بيعنا، ورغم هذا فإن بمقدورنا تقديم خيارات بكلفة معقولة للعملاء، وتعود علينا بأرباح معقولة في هذه الأوقات الصعبة. لا سيما أن المستهلكون يعتقدون دائماً أنهم ضحية للتضخم، لكن في الحقيقة لديهم القوة، وقادرون على التأثير وزيادة الطلب».

ويواصل معرض جلفود للتصنيع 2022 في يومه الثالث والأخير استضافة مجموعة من الجلسات النقاشية، تبدأ مع جلسة رئيسية تركز على التنوع وتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي بين دولة الإمارات والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتجمع الجلسة كلاً من محمد موسى الأميري الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، وصالح عبدالله لوتاه رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، ويرلان بودوليت المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي (IOFS).

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