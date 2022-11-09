اتفاقية بين غرفتي الشارقة ومينسك لتعزيز العلاقات التجارية

المصدر: الشارقة - البيان

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وقّعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، اتفاقية تعاون مع الغرفة التجارية والصناعية البيلاروسية فرع مينسك، تهدف إلى تحديد أطر ووسائل التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات التجارية، فضلاً عن تشجيع وترويج وتسهيل التعاون الاقتصادي بين مجتمعات الأعمال في كلا البلدين الصديقين، وإعداد وتبادل المعلومات والبيانات حول القطاعات الاقتصادية التي تتيح الفرص الاستثمارية المجدية لكل جانب، وتدارس إقامة مشاريع حيوية جديدة.

وتم توقيع المذكرة من قبل عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسيرجي نابشكو مدير عام الغرفة التجارية والصناعية البيلاروسية فرع مينسك، خلال ملتقى الأعمال بين الشارقة وبيلاروسيا، الذي نظمته الغرفة، بحضور ايفغيني لازاريف، القنصل العام لجمهورية بيلاروسيا في إمارة دبي.

ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بالغرفة، وفاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الغرفة، إلى جانب الوفد الاقتصادي البيلاروسي، الذي ضم ممثلين عن قطاعات اقتصادية متنوعة، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال المحلي.

وشملت بنود الاتفاقية، تقديم تسهيلات خاصة للمشاركة في الأحداث الاقتصادية والترويجية، وخاصة المعارض والملتقيات التي يمكن لرجال الأعمال والوفود التجارية الاستفادة منها، وتضمنت كذلك الاتفاق على إمكانية تنظيم معارض مشتركة، واستضافة أحداث بالتنسيق في ما بين الجانبين على آلية هذه الاستضافة وبرامجها.

تطوير الاستثمارات

وأعرب عبد الله سلطان العويس، عن ترحيب الغرفة بهذه الاتفاقية، التي من شأنها تطوير الاستثمارات المشتركة بين الدولتين الصديقتين، لا سيما أن العلاقات بين الإمارات وبيلاروسيا، مبنية على أسس راسخة وهادفة دوماً إلى التطوير على الصعد كافة، والحرص المتبادل على دفعها نحو الأمام، واستثمار كل الفرص لتحقيق الازدهار، بما يصب في مصلحة البلدين.

وأشار العويس، إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبيلاروسيا، وصل إلى نحو 82.6 مليون دولار في العام الماضي 2021، موزعة بواقع 32 مليون دولار واردات، و44.5 مليون دولار صادرات غير نفطية، و6.1 ملايين دولار إعادة تصدير، وذلك بزيادة بنسبة 16.2 %، مقارنة بإجمالي تجارة خارجية بلغت 71.1 مليون دولار في عام 2020.

لافتاً إلى أن الغرفة شهدت تنظيم العديد من الزيارات، واستقبال الوفود التجارية والدبلوماسية البيلاروسية، وتأتي هذه الاتفاقية لتتوج هذه العلاقات، وتتابع من خلالها مسيرة التعاون البناءة، للمساهمة في تطوير مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفتح قنوات اتصال جديدة ومباشرة بين ممثلي القطاع الخاص والشركات، للانطلاق إلى مستقبل جديد من الاستثمارات النوعية في قطاعات حيوية، وتعزيز مجالات التعاون الثنائي، بما يتوافق مع إمكانات وقدرات الجانبين.

جهود فاعلة

من جانبه، أعرب سيرجي نابشكو، عن شكره وتقديره للدور الفاعل الذي تبذله غرفة الشارقة، وما تقوم به من أدوار وجهود فاعلة لتطوير علاقات الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وبيلاروسيا، مؤكداً أن دولة الإمارات، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، تعد هدفاً رئيساً للاستثمارات البيلاروسية، لما تتمتع به من موقع جغرافي مهم، كنقطة التقاء تجارية دولية، وخبرات مهنية في جميع مجالات العمل التجاري، وما تقدمه من تسهيلات وحوافز للمستثمرين، مشيراً إلى أن اتفاقية التعاون مع غرفة الشارقة، تعد خطوة فاعلة ومهمة، نحو بناء شراكات اقتصادية واعدة في كلا البلدين الصديقين.

وتناول الملتقى استعراض طبيعة ومقوّمات الاقتصاد في كلا البلدين، حيث تبادلوا وجهات النظر حول كيفية الاستفادة من العلاقات المتميزة، التي تجمع كلاً من الإمارات وبيلاروسيا، في العديد من المجالات والقطاعات، لتطوير حجم الشراكة بين المستثمرين، وخاصة الأعضاء المنتسبين للغرفتين، وأبدى الجانبان أهمية العمل من أجل الإسهام في هذا التطوير، وتقديم خدمات خاصة للمهتمين بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

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