30 شركة أغذية كورية تعرض منتجاتها في دبي

المصدر: دبي - البيان

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قامت وزارة الزراعة الكورية الجنوبية بالتعاون مع مركز إيه تي من كوريا، بتنظيم «معرض كوريا للأغذية 2022 في دبي على هامش «جلفود 2022» لعرض منتجات 30 شركة للأغذية الصحية من كوريا الجنوبية مع العديد من الموزعين المحليين من منطقة الشرق الأوسط.

ويُقام الحدث الذي يستمر يومين، والذي بدأ اليوم، في قاعة سمايا، ريتز كارلتون مركز دبي المالي العالمي يومي 8 و9 نوفمبر. تلتقي حوالي 30 شركة منتجة للأغذية الصحية من كوريا الجنوبية مع العديد من الموزعين المحليين من منطقة الشرق الأوسط.

يهدف معرض الأغذية الذي يقام سنويًا في الإمارات العربية المتحدة إلى الترويج للطعام الكوري المعروف باسم الطعام الكوري بين سكان المنطقة.

تحتل شركة كوريا لمصايد الأسماك الزراعية وتجارة الأغذية (مركز إيه تي) موقع الصدارة في الترويج للطعام الكوري المعروف بنكهته الغنية، والمتوفر في الإمارات العربية المتحدة والأسواق الإقليمية من خلال مساعدة الموزعين على استيراد منتجاتهم الغذائية.

تُعد شركة كوريا لمصايد الأسماك الزراعية وتجارة الأغذية (مركز إيه تي) شركة حكومية بالكامل مسؤولة عن خدمات التسويق الزراعي والتجارة الدولية منذ تأسيسها في عام 1967. يقدم مركز إيه تي خدمات الدعم للصناعة الزراعية الكورية من خلال أنشطة التسويق والقيام بمهام وكيل التصدير لعدد كبير من شركات معالجة المحاصيل الصغيرة والمتوسطة الحجم مع تقديم الدعم الفني للعملاء الإقليميين لاستيراد منتجاتهم الغذائية.

يقدم مركز إيه تي أيضًا معلومات مختلفة عن التجارة الزراعية للمصدرين المحليين والمشترين الأجانب. لدعم تطوير الأسواق الخارجية، يدير مركز إيه تي مكاتب (مركز التجارة الزراعية في الخارج) في بكين وشنغهاي وتشينغداو وتشنغدو وداليان وهونغ كونغ وجاكرتا وهانوي وهوشي منه وبانكوك ودبي وباريس ونيويورك ولوس أنجلوس وطوكيو وأوساكا وفلاديفوستوك.

وفي كلمته التي ألقاها خلال هذه الفعالية، قال هيوك كيم، مدير مركز التجارة الزراعية الكوري في دبي، «لقد استمتع الكوريون بمختلف الأطباق الشرق أوسطية الشهية، ونحن نعتقد فقط أنه من العدل إجراء تبادل. تم وضع هذا الحدث في الاعتبار للمستهلكين في الشرق الأوسط بهدف مشاركة النكهات الكورية الغنية المصنوعة من قبل كوريا التقليدية والحديثة والمستقبلية».

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الأطعمة الكورية المعبأة، مصنفة تلو الأخرى في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً من قبل المهنيين العاملين المهتمين بالصحة الذين ليس لديهم الوقت للطهي وإعداد الوجبات، إلى جانب الفواكه والخضراوات الكورية التي تُعد أيضًا خيارًا صحيًا يوفر للمستهلكين جميع العناصر الغذائية الضرورية.

يقدم معرض كوريا للأغذية 2022 أنواعًا مختلفة من الطعام الكوري في الحدث الذي يستمر ليومين. من بين العديد من المنتجات الأخرى الكيمتشي التقليدي والصلصات المخمرة والأطعمة المصنعة التي تمثل ثقافة الطعام البسيطة مثل راميون والزلابية والمنتجات النباتية والأطعمة الفائقة المصنوعة مع وضع الأرض والبيئة في الاعتبار.

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