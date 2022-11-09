66.24 مليون دولار أرباح «جي إف إتش» في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية عن تسجيل 66.24 مليون دولار أرباحاً للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، كما سجلت 24.06 مليون دولار أرباحاً عن الربع الثالث مقارنة بـ23.30 مليون دولار، الذي حققته في الربع الثالث 2021، بزيادة نسبتها 3.3 %.

وأسهم في هذا النمو الدخل الناتج عن توظيف الاستثمارات والصناديق العالمية للمجموعة، والتحسينات المستمرة في الأعمال المصرفية التجارية، إضافة إلى المساهمات من أنشطة الخزانة، منصة البنية التحتية المستدامة، والمحفظة الاستثمارية المملوكة للمجموعة. وبلغت ربحية السهم للربع الثالث 0.73 سنتاً مقابل 0.68 سنتاً خلال الربع المقارن من 2021.

وبلغت قيمة الدخل الإجمالي للربع الثالث ما مقداره 111.12 مليون دولار، مقارنة بـ89.60 مليون دولار أمريكي للربع الثالث 2021، بارتفاع نسبته 24.0 %، وبلغ صافي الربح الموحد للربع الثالث 26.10 مليون دولار مقابل 24.13 مليون دولار في الربع الثالث 2021، بزيادة قدرها 8.2 %.

وقال غازي الهاجري، رئيس مجلس إدارة المجموعة: يسعدنا أن نعلن عن تحقيق نمو مطرد في الدخل والربحية للأشهر التسعة الأولى من العام. يعزى التقدم المستمر الذي تحقق خلال الربع الأول إلى الأداء القوي لكل من خطوط الأعمال الأساسية للمجموعة، كما يستمر التنويع الإضافي في أداء دور مهم في تمكين المجموعة من تحقيق نتائج جيدة على الرغم من تقلبات السوق العالمية.

لقد واصلنا توسيع محفظة المجموعة في الأسواق والقطاعات ذات الأداء الجيد في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، كما نواصل الاستفادة من عمليات الاستحواذ السابقة لعدد من المتخصصين ومديري الأصول الدوليين الذين تمكنا من خلالهم من توفير فرص أفضل لقاعدتنا المتميزة من المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي.

إضافة إلى خلق الطلب من المستثمرين الغربيين على الفرص التي نوفرها في منطقة مجلس التعاون الخليجي. نحن فخورون بسمعتنا المتنامية في الأسواق العالمية وقاعدة مستثمرينا الموسعة. سنواصل البناء على هذا الزخم في الفترات المقبلة لتقديم استثمارات جذابة في العقارات والأسهم الخاصة على مستوى العالم، وكذلك في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بحضور قوي ومتزايد في السعودية، حيث تتوفر لدينا الآن شركة تابعة وفريق عمل متكامل هناك.

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