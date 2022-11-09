دبي خامس أفضل مدينة في العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

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احتفظت دبي بصدارتها على مستوى مدن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومركزها الخامس عالمياً، على مؤشر «أفضل مدن العالم» الذي يصدر بصفة سنوية عن مؤسسة «ريزونينس كونسالتانسي» الكندية للدراسات والأبحاث المتعلقة بالمدن والوجهات حول العالم.

وبحسب نتائج مؤشر «أفضل مدن العالم 2023» الذي أصدرته المؤسسة أمس، وترصد من خلاله أفضل مُدُن العالم على مدار العام الماضي، احتفظت دبي بنفس ترتيبيها الإقليمي والعالمي اللذين نالتهما في إصدار العام الماضي من المؤشر، وذلك بعد أن عززت على مدار العام الماضي، والفترة المنقضية من العام الجاري مكانتها باعتبارها مدينة الصفات التي وزن على «أفعل» التفضيل، ففيها يُمكنك أن تستقل المصعد إلى قمة «أطول» مبنى في العالم للتمتع بإطلالة بانورامية خلابة، أو تُشاهد «أغلى» سباق للخيول في العالم. وهي مكانة ساهمت في تواجد دبي دوماً بين العشرة الكبار على مؤشر «أفضل مُدُن العالم» طوال الأعوام الماضية، إلا أن دبي عززت هذه المكانة خلال العام الجاري بافتتاح أعمق حمام سباحة للغطس على مستوى العالم، بحسب ما ورد في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية العالمية، والتي ذكر التقرير أنه يتعين عليها نقل مقرها إلى دبي، إن لم تكن قد فعلت بالفعل، ذلك أن دبي تُكرس جهودها لإعادة كتابة الأرقام القياسية دوماً في هذه الموسوعة.

وتعتمد «ريزونينس كونسالتانسي»، التي تُعد مؤسسة استشارية عالمية رائدة في قطاعات السياحة، العقارات والتنمية الاقتصادية، في فكرة المؤشر على المُفاضلة بين المُدُن الكبرى «التي يتجاوز عدد سكان الواحدة منها مليون نسمة» حول العالم، باستخدام مزيج من الأداء الإحصائي والتقييمات الكمية من جانب سكان كل مدينة وأيضاً زوارها، وذلك في 24 معياراً للمقارنة مُجمعة في ست فئات رئيسية. ويتحدد ترتيب كل مدينة على المؤشر العام استناداً إلى متوسط ترتيباتها على هذه الفئات الست.

واحتفظت دبي منذ إصدار العام الماضي بصدارتها العالمية في فئة ضمن الفئات الست، وهي فئة «المكان»، كما احتفظت بالمركز الرابع عالمياً في فئة «الترويج». وفيما يخص ترتيب دبي على باقي الفئات الأربع، نالت دبي المركز الـ 16 عالمياً في فئة «السكان»، الــ 35 في فئة «الازدهار»، الـ 39 في فئة «إعداد البرامج»، والــ 54 في فئة «الناتج».

وفيما يخص أبرز نتائج دبي على المعايير، والتي تُعد بمثابة مؤشرات فرعية ضمن المؤشر العام، فقد نالت دبي المركز الأول عالمياً في معيار «الأمان»، والثانية عالمياً في معيار «عدد مرات البحث عن المدينة عبر «ميتا»، موقع التواصل الاجتماعي الشهير، المعروف باسم «فيسبوك» سابقاً».

وذكر التقرير أن دبي لديها مركز التسوق الأكثر استقبالاً للزوار على وجه كوكب الأرض، وهو «دبي مول». وأضاف: دبي تعيد اختراع نفسها فيما يخص التسوق، وذلك من خلال «سيتي لاند مول»، وهو أول مركز للتسوق على مستوى العالم مُستوحى من الطبيعة، والذي جرى افتتاحه على مراحل ويُفترض أن يجري افتتاحه بالكامل قريباً.

واختتم التقرير حديثه عن دبي باستعراض أبرز ما وصلت إليه في هوايتها المتمثلة في وضع معايير جديدة للفخامة، وذكر أن دبي مارست هوايتها هذه المرة من خلال منتجع «أتلانتس رويال» المكون من 795 غرفة، وملحق به مطاعم مملوكة لبعض من أكبر الطهاة المعروفين على مستوى العالم.

واحتفظت لندن، باريس، ونيويورك بالمراكز الثلاثة الأولى على المؤشر من إصدار العام الماضي، فيما قفزت طوكيو إلى المركز الرابع هذا العام، بالمقارنة مع مركزها السادس عالمياً الذي نالته في إصدار العام الماضي.

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