1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 466 مبايعة بقيمة 1.51 مليار درهم منها 67 مبايعة للأراضي بقيمة 269.41 مليون درهم و399 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.24 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 104 ملايين درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 7 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 95 مليون درهم بمنطقة الكرامة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد وأخيرا مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 79 مبايعة بقيمة 124 مليون درهم وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 273 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 44 مبايعة بقيمة 205 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 212.74 مليون درهم منها 22 رهنا لأراض بقيمة 47.43 مليون درهم و71 رهنا لفلل وشقق بقيمة 165.31 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 27 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 21 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 11 هبة بقيمة 35.9 مليون درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 21 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 5 ملايين درهم.

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