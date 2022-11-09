أبوظبي تستضيف الدورة الـ14 من المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي يناير 2024

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، عن استضافة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي 2024 في الفترة من 15 إلى 17 يناير 2024 بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويعد المنتدى، الذي أطلقته مؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في العام 2005، منصة عالمية لمناقشة أحدث التطورات والتوجهات الاقتصادية وترسيخ قيم السلام والعدالة والمساواة.

ويسهم المنتدى في ترسيخ الحوار وتبادل الأفكار والمعارف بين المسؤولين الحكوميين والأكاديميين وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

ووقع معالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومعالي الدكتور سيد حامد سيد جعفر البر، رئيس مؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي اتفاقية استضافة الدورة الـ14 للمنتدى.

وشهد مسؤولو دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي وشركة أبوظبي الوطنية للمعارض مراسم توقيع الاتفاقية في مقر "اقتصادية أبوظبي".

وجاء اختيار أبوظبي لاستضافة الدورة الـ14 من المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي نتيجة لجهود عدد من الجهات المعنية في الإمارة مثل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك"، التي ستكون مقراً لانعقاد للمنتدى، ودائرة الثقافة والسياحة التي ستكون شريكاً للمنتدى.

وقال معالي محمد علي الشرفاء: "نفخر باستضافة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، الذي يُعزز قيم التعاون الدولي والتنمية المستدامة، وتعكس هذه الاستضافة جهودنا لتشجيع ودعم الحوار بين الأطراف المعنية لتطوير الأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وزيادة التبادل التجاري والأعمال".

وأضاف: " خلال السنوات الأخيرة، يتزايد الاهتمام العالمي بصناعة الطعام الحلال، والمصرفية الإسلامية، بما فيها التكنولوجيا المالية. وتسهم جهودنا ومبادراتنا لتشجيع الأعمال في مختلف القطاعات الكثير من الفرص، وندعو رواد الأعمال والمستثمرين للاستفادة من بيئة الأعمال المحفزة في أبوظبي لتحقيق أقصى إمكاناتهم».

ووفقاً لتقرير الاقتصاد الإسلامي العالمي 2022، بلغ إجمالي إنفاق المجتمعات الإسلامية على الأطعمة والصناعات الدوائية والتجميلية والأزياء والسفر والإعلام والترفيه في العام الماضي 2021 نحو تريليوني دولار أمريكي، ويتوقع أن ينمو هذا الإنفاق بمعدل 9.1% خلال العام الجاري.

كذلك، يتوقع نمو قطاع الصيرفة الإسلامية، الذي يُقدر حجمه بـ2.2 تريليون دولار، بنسبة تتراوح من 10 إلى 12% بنهاية العام الجاري نظراً لزيادة إصدارات الصكوك والتعافي الاقتصادي في أسواق الصيرفة الإسلامية الرئيسية، بحسب مؤسسة التصنيف العالمية، إس آند بي.

وقال معالي الدكتور سيد حامد سيد جعفر البر: "يتوقع حضور نحو 3 آلاف مشارك من أكثر من 80 دولة لفعاليات المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في أبوظبي في العام 2024، يتقدمهم رؤساء حكومات وكبار المسؤولين وقادة الأعمال والرأي والخبراء والأكاديميين. ويمثل المنتدى منصة عالمية للخبراء لتبادل الآراء والمعارف بهدف وضع الأسس الكفيلة بتعزيز المرونة في المستقبل، وتحسين الاستدامة، واستكشاف آفاق قطاع الأعمال في العالم".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز