2.2 مليار تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 2.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 544 مبايعة بقيمة 1.64 مليار درهم، منها 100 مبايعة للأراضي بقيمة 633.18 مليون درهم، و444 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.01 مليار درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 158 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا تليها مبايعة بقيمة 104 ملايين في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 60 مليوناً في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 56 مبايعة بـ 157 مليوناً، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 21 مبايعة بـ 50 مليوناً وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 7 مبايعات بـ 9 ملايين درهم. أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بـ 78 مليوناً بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بـ 45 مليوناً في منطقة الثنية الرابعة وأخيراً مبايعة بـ 24 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

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