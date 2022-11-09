«إمباور» ترفع حصة الأفراد لـ300 مليون سهم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» عن زيادة عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في طرحها العام الأولي من 100 مليون إلى 300 مليون سهم عادي، وذلك عقب الطلب الكبير من جانب المستثمرين الأفراد وتجاوز حجم المعروض. وسوف يثمر هذا تقليص عدد الأسهم المتاحة للاكتتاب في شريحة المستثمرين المؤهلين من 1.9 مليار إلى 1.7 مليار سهم عادي.

جاء ذلك بعد حصول «إمباور» على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» وشركة «الإمارات باور» المملوكة بالكامل وبشكل غير مباشر لشركة «دبي القابضة».

ويبقى حجم الطرح كما هو ليمثل 20% من مجمل رأس مال «إمباور»، مع احتفاظ كل من «ديوا» و«الإمارات باور» بنسبة 56% و24% من رأس مال الشركة الحالي، على التوالي، بعد الطرح.

واستناداً إلى النطاق السعري المعلن سابقاً والذي يتراوح بين 1.31 و1.33 درهم للسهم الواحد، فإن شريحة المكتتبين الأفراد سوف تتراوح بين 393 و399 مليون درهم (107 و109 ملايين دولار تقريباً)، ما يمثل 15% من مجمل حجم الطرح. وتم تحديد حجم الطرح الجديد لشريحة المستثمرين الأفراد من قبل المساهمين البائعين عقب الإعلان في 4 نوفمبر الجاري عن زيادة حجم الطرح إلى نسبة 20%. وبقيت فترة الاكتتاب كما هي، إذ أغلقت في 7 نوفمبر للمستثمرين الأفراد في الإمارات، وفي 8 نوفمبر للمستثمرين المؤهلين. ومن المتوقع إدراج «إمباور» في سوق دبي المالي يوم 15 نوفمبر الحالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز