سلطة دبي للخدمات المالية تصدر منشوراً لإدارة الأخطار المناخية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدرت مجموعة العمل المعنية بالتمويل المستدام في سلطة دبي للخدمات المالية اليوم منشوراً عن إدارة الأخطار المناخية والبيئية. وتهدف مجموعة العمل، التي تضم أعضاء من مؤسسات مالية عالمية مقرهم في مركز دبي المالي العالمي، إلى دفع النقاشات عن التمويل المستدام بهدف دعم الاعتماد والتطبيق المتسق للمعايير التنظيمية العالمية للتمويل المستدام في مركز دبي المالي العالمي.

ويتضمن المنشور وجهات النظر لسبعة من أعضاء المجموعة وهم بلومبيرغ، وبنك التنمية السنغافوري، وفرانكلين تمبلتون، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، وناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، وستاندرد تشارترد، وإس أند بي جلوبال، ويسهم في النقاش الدائر عالمياً عن كيفية الاستعانة بأفضل السبل لمعالجة والتخفيف من حدة الأخطار المادية والانتقالية الناجمة عن تغير المناخ.

وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يُشكل المنشور الخاص بإدارة الأخطار المناخية والبيئية جزءاً أساسياً من عملنا في تعزيز الحوار المفتوح بشأن الاستدامة داخل مركز دبي المالي العالمي ودولة الإمارات. ونحن ممتنون للغاية لأعضاء مجموعة العمل على إسهامهم في هذا المنشور ومشاركة وجهات نظرهم في هذا الموضوع المهم».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز