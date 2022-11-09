39 % زيادة صافي دخل «الياه سات» إلى 278 مليون درهم في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، المزود لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية نتائجها المالية الموحدة لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 إذ حققت نمواً في صافي الدخل المطبّع بنسبة 39% على أساس سنوي ليصل إلى 278 مليون درهم ما أسهم في تحقيق هامش ربح قوي بنسبة 24%.

وزادت الإيرادات 11% على أساس سنوي إلى 1.2 مليار درهم. وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 10% إلى 694 مليون درهم، مع تحقيق هامش ربح قوي بنسبة تتجاوز 60%. وتبلغ الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها 7.6 مليارات، بما يعادل أكثر من 5 أضعاف الإيرادات السنوية2021. وتتمتع المجموعة بوضع مالي قوي مع مستوى سلبي لصافي الديون وتوقعات ممتازة بالنسبة للتدفقات النقدية المستقبلية.

وتسير المجموعة بخطى ثابتة لزيادة توزيعات الأرباح للسنة المالية 2022 بنسبة لا تقل عن 2%، لتصل إلى 16.12 فلساً لكل سهم أو 393 مليون درهم، وتم دفع 50% من هذا المبلغ أخيراً توزيعات أرباح مرحلية.

وحققت «الياه سات» نتائج استثنائية أخرى، مع نمو إيرادات الربع الثالث 16% على أساس سنوي وزيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 21%. وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»: حققت الياه سات أداءً استثنائياً آخر مع تسارع نمو إيرادات الربع الثالث والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، مقارنة بالنصف الأول 2022 كما حققت أعمالنا الحكومية الأساسية أداءً قوياً ولا سيما في الإيرادات الفصلية لقطاع الحلول المُدارة والتي زادت على الضعف على أساس سنوي. وبفضل شراء القمر الصناعي من الجيل القادم الثريا 4- NGS، والذي من المتوقع إطلاقه في النصف الأول من عام 2024 وبدء عملياته التشغيلية في النصف الأول من عام 2025؛ تتمتع المجموعة بوضع جيد لتلبية الطلب المتزايد لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على الحلول المتقدمة للاتصالات الفضائية كما سيدعم قمر الثريا 4- NGS العمليات التجارية لحلول الاتصالات المتنقلة، والتي حققت نمواً في الإيرادات بنسبة عُشرية في تسعة الأشهر الأولى من العام.

وتابع: لا تزال عملية الشراء المحتملة للقمرين الصناعيين الجديدين الياه 4 والياه 5 قيد الدراسة لإطلاقهما في 2026، ما سيضمن استمرار خدماتنا مدة تتجاوز عمر أسطولنا الحالي. واختتم بالقول: يشهد قطاعنا فترة متميزة من الابتكار والاستثمارات الكبيرة. ويعد اتفاقنا الاستثماري والتجاري الأخير مع شركة «eSAT Global» لتطوير منصة لأجهزة استشعار وتتبُّع إنترنت الأشياء ذات معدل بيانات منخفض ومنخفض للغاية، خير مثالٍ على الدور الاستباقي للياه سات في تشكيل ملامح التطور المستقبلي لهذا القطاع.

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