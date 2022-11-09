95 % نمواً في صادرات أم القيوين خلال 9 أشهر

المصدر: (أم القيوين - وام)

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بلغت صادرات إمارة أم القيوين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2 مليار و376 مليون درهم، بزيادة قدرها 95 % عن العام الماضي الذي بلغت قيمة الصادرات فيه ملياراً و270 مليون درهم، ليشهد الأداء الاقتصادي للإمارة تحسناً ملحوظاً بصورة عامة خلال العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي.

وتعد دول الخليج من أكثر الدول استيراداً لمنتجات الإمارة، حيث حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى، تليها قطر، ثم البحرين وعمان على التوالي، فيما حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بوصفها من أكثر الدول استيراداً للمنتجات المحلية.

يذكر أن إمارة القيوين تحتوي على أكثر من 1000 رخصة صناعية في مختلف المجالات، وتعد مركزاً لصناعة مواد التغليف.

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