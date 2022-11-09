جمارك دبي: 19 مليون معاملة بنمو %8 في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

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انعكس الانتعاش الاقتصادي والأداء القوي الذي تشهده دبي إيجاباً على القطاع التجاري، حيث سجلت المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي نمواً بواقع 8% إلى 19 مليون معاملة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 17.6 مليون معاملة للفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفع عدد البيانات الجمركية إلى 16.6 مليون بيان جمركي مقارنة مع 15.6 مليوناً. وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: يعد القطاع التجاري أحد أهم محركات النمو في الاقتصاد المحلي. وأضاف: أسست الدائرة منصة عالمية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود لجذب شركات التجارة الإلكترونية وشركات القطاعات اللوجستية المرتبطة بها، كما أطلقنا خططاً لاستهداف أسواق عالمية جديدة وزيادة التبادل التجاري مع الشركاء التجاريين لدبي، لتحقيق رؤية حكومة دبي بالوصول بقيمة تجارة دبي الخارجية إلى تريليوني درهم، خلال الأعوام القادمة، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. كما نواصل العمل عن كثب لتنفيذ أهداف مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي 2030، من خلال البناء على ما حققته دبي في مسيرتها الرائدة لتصبح أنشط مركز تجاري بالعالم».

نموذج

وقال: تحظى برامجنا الرقمية بإشادات واسعة من منظمة الجمارك العالمية التي وصفت جمارك دبي بأنها نموذج يحتذى به في العمل الجمركي حيث سجلت نسبة المعاملات التي أنجزت عبر الأنظمة الذكية للدائرة 99.6 % بعدد 18.96 مليون معاملة. وتستطيع أنظمتنا المتطورة منح الموافقة الالكترونية التلقائية وبدون أي تدخل بشري لنحو 98% من المعاملات الجمركية والمتعلقة بالتخليص والإفراج عن الشحنات، كما أن سعادة العملاء عن الخدمات الالكترونية والذكية لجمارك دبي وصلت إلى 98%. ونمتلك رؤية واضحة في استراتيجيتنا 2021-2026 وحددنا 9 أهداف رئيسية سنعمل على تحقيقها من أجل الوصول إلى 4 غايات أساسية لتطوير عملنا خلال هذه الفترة».

خدمات

وسجلت خدمة تقديم مطالبات الاسترداد للرسوم الجمركية 860 ألف مطالبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقابل 724 ألف مطالبة للفترة ذاتها من العام الماضي، ثم خدمة طلب شهادات وتقارير 493 ألف طلب مقابل 446 ألف طلب، ثم حجز موعد تفتيش جمركي 468 ألف طلب حجز مقابل 390 ألف طلب، وخدمة طلب تسجيل الأعمال 200 ألف طلب مقابل170 ألف طلب تسجيل.

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