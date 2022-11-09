جهود لـ«دو» و«هواوي» للارتقاء بالمواهب الإماراتية في التكنولوجيا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، وشركة «هواوي»، المتخصصة في مجال توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والأجهزة الذكية، اختتامهما بنجاح برنامج «بذور من أجل المستقبل» للعام 2022 الذي تم على مرحلتين، بهدف تعزيز مهارات جيل الشباب من المواهب الإماراتية ودعم الجهود المبذولة لتطوير إمكانيات القوى العاملة من السيدات والخريجين الجدد من أبناء الإمارات. يأتي ذلك في إطار تكثيف «دو» و«هواوي» جهودهما للارتقاء بالمواهب الإماراتية في التكنولوجيا

وقال إبراهيم ناصر، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والخدمات المشتركة في «دو»: تواصل «دو» التزامها بدعم تطوير مهارات القوة العاملة الإماراتية لضمان تمتعهم بمسارات مهنية قيمة ومتنوعة توفر فرصاً وظيفية متكافئة للجميع. وتنسجم شراكتنا طويلة الأمد مع «هواوي» مع رؤية «دو» واستراتيجيتها الهادفة للتركيز على تطوير مهارات المواهب الإماراتية من السيدات والشباب واستقطابهم ليكونوا جزءاً من رحلة دو نحو المستقبل. وتتيح لنا مثل هذه المبادرات المساهمة في تعزيز استدامة الموارد البشرية في الإمارات.

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