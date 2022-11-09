267 مليون درهم أرباح «أبوظبي الوطنية للتأمين» بنهاية سبتمبر

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، أمس، نتائجها للأشهر التسعة الأولى المنتهية في 30 سبتمبر 2022. وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين: «حققت الشركة نمواً لافتاً، حيث ارتفع إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة 32.4 %، مسجلة 4.29 مليارات درهم، كما سجلت أرباحاً صافية ممتازة بلغت 267.6 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام».

وأضاف: «يعود هذا الأداء المميز إلى النمو القوي الذي شهده قسم الأعمال التجارية، والذي بلغ 50.7 %، فضلاً عن ثبات معدلات النمو لفروع تأمين الأفراد عند 10 % رغم المنافسة الحادة والضغوط التي واجهتها الأسعار، كما واصلت الشركة إدارتها المدروسة للتكاليف، حيث بلغت نسبة ارتفاع التكاليف 12.2 %، وهي أقل من معدلات نمو الأقساط، كما واصلت الشركة الاستثمار في المبادرات الرقمية الجديدة ، وأكدت التزامها بالاستدامة، باعتبارها من الركائز الرئيسية لأعمالها المستقبلية».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز