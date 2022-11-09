تدشين «جمعية العملات الرقمية والبلوك تشين» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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دشنت جمعية الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا للعملات الرقمية والبلوك تشين، أمس، أعمالها بأبوظبي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور أحمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وجيهانزب أوان، رئيس مجلس إدارة الجمعية وعدد كبير من الخبراء ورجال الأعمال والمتخصصين.

وقال أحمد الزعابي في كلمة له إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر سوق العملات الرقمية الأسرع نمواً في العالم، حيث يمر خلالها ما يقرب من %10 من معاملات العملات الرقمية في العالم. وأضاف أن لوائح سوق أبوظبي العالمي ساعدت آلاف الشركات ووسطاء الأصول الافتراضية والشركات الناشئة وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية في ترسيخ وجودهم في أبوظبي بسهولة والوصول إلى الأسواق المتنامية في المنطقة. وأشار إلى أن الإمارات تتمتع بالريادة في تطوير الأعمال المبتكرة والمتوافقة مع مجال الأصول الرقمية والبلوك تشين، وقال: نؤمن بمساهمة مجتمع أعمال العملات الرقمية والبلوك تشين كجزء من منظومة قطاع الخدمات المالية المتقدم. وأوضح الزعابي أن تدشين الجمعية بدعم من سوق أبوظبي العالمي، إقرار واضح باللوائح التقدمية التي وضعها السوق، لتمكين تطوير الابتكار التكنولوجي في مجال الأصول الافتراضية، ونتطلع إلى العمل عن كثب لدعم الجمعية لتطوير منظومة الأصول الافتراضية والبلوك تشين حيث نؤمن بشدة بأنها ستسهم بشكل إيجابي في تعزيز الاقتصاد الرقمي لإمارة أبوظبي والإمارات وتبني تقنياته.

وقال جيهانزب أوان أن الجمعية ستوفر «مختبراً للأفكار» لطرح الابتكارات والأفكار الجديدة التي يمكن تبنيها لاحقاً.

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