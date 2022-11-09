إطلاق شركة «كيزاد للخدمات الصناعية»

المصدر: (أبوظبي – وام)

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أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد العاملة ضمن محفظة المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، توقيع اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة الفنار للغاز التابعة لشركة الإثمار القابضة التي تعمل ضمن أنشطة اقتصادية متنوعة في دولة الإمارات.

وتشرف الشركة الجديدة الناتجة عن هذا التعاون والتي تحمل اسم «كيزاد للخدمات الصناعية» على مهام تعزيز عروض القيمة المقدمة للمتعاملين الصناعيين ومتابعة تقييم وتطوير عروض الخدمات التخصصية الجديدة.

وتقدم شركة الفنار للغاز التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتضم شركات فرعية عدة، خدمات متنوعة تشمل الخدمات الهندسية والمشتريات والإنشاءات والصيانة إلى عدد من كبار المطورين والاستشاريين والمقاولين ضمن القطاعين العام والخاص على حد سواء. وتغطي شركة الإثمار القابضة التي تضم الفنار للغاز ضمن محفظة أعمالها، مجموعة واسعة من الأسواق العالمية تشمل الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية.

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