أحمد بن سعيد يفتتح «جلفود» بمشاركة دولية واسعة

المصدر: دبي - البيان

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افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة مركز دبي التجاري العالمي اليوم الدورة السابعة والعشرين من معرض جلفود، الفعالية الأكبر عالمياً في توريد الأغذية والمشروبات، في مركز دبي التجاري العالمي.

وتجول سموه في أرجاء المعرض يرافقه معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وهلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي.

ومن المقرر أن يشهد المعرض خلال الأيام الخمسة المقبلة استعراض أحدث الحلول المبتكرة لتلبية التوجهات الجديدة والتفضيلات المتغيرة للعملاء، إضافة إلى دراسة التحديات التي يواجهها القطاع ووضع خطط فعالة وعقد صفقات تجارية من شأنها رسم ملامح مستقبل أفضل.

وتشمل فعاليات دورة هذا العام من المعرض أربع فعاليات رائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، تشمل جلف هوست ومهرجان المأكولات المتخصصة ومعرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة (المعروف سابقاً باسم يامكس الشرق الأوسط) ومعرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط.

وشهد اليوم الأول من المعرض العديد من النقاشات الملهمة التي شاركت فيها نخبة قادة القطاع العالمي في قمة تكنولوجيا الغذاء، والتي سلطت الضوء على مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً وتنافسياً لأنشطة التصنيع، بما ينسجم مع مشروع (300 مليار) ومبادرة (اصنع في الإمارات) اللتين أطلقتهما حكومة الدولة. وضمت قائمة المشاركين في هذه النقاشات أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، الذي أكد أهمية تعزيز الأمن الغذائي بما يحقق نمواً مستداماً للاقتصاد في دولة الإمارات، ومشيراً إلى أن دولة الإمارات تحقق نتائج استثنائية في التوافق ما بين الاستراتيجية الصناعية واستراتيجية الأمن الغذائي.

كفاءة الموانئ

من جانبه تطرق أحمد سلطان الحداد الرئيس التنفيذي للعمليات في المجمعات والمناطق الحرة، موانئ دبي العالمية، إلى دور التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز كفاءة الموانئ، والذي ساهم في تطوير قطاع تصنيع المأكولات والمشروبات، ولتصل عدد الشركات المسجلة في موانئ دبي إلى أكثر من ألف شركة ممتدة على أكثر من مليون متر مربع، التي تواصل تحقيق نمو مستدام لأعمالها.

وأطلقت شركة إيشيدا في اليوم الأول من المعرض، الجيل الحادي عشر من الميزان متعدد الرؤوس (CCW-AS)، والذي تم تصميمه خصيصاً لتقديم أعلى أداء للوزن لزيادة فعالية المعدات الإجمالية (OEE)، مع تقديم في الوقت نفسه فوائد كبيرة للحد من الطاقة.

وقال أرزو عليباز، الرئيس التنفيذي لشركة إفكو أوت أوف هوم: «يعد جلفود للتصنيع المنصة الأكثر ديناميكية في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات، ونطمح إلى استكشاف التحديات المحتملة التي يواجهها شركاؤنا وعملائنا من أجل توفير الفرص والحلول التي من شأنها دفع الصناعة إلى الأمام، وبهذه المناسبة سنقوم بإطلاق مجموعة حلول القلي الخاصة بنا خلال المعرض».

وأضاف عليباز: «من خلال المشاركة في جلفود للتصنيع 2022، نتطلع إلى تقديم الحلول الجديدة المبتكرة وإلهام صناعة الأغذية والمشروبات من خلال حلولنا المتطورة التي تساهم في تطوير مستقبل الغذاء. إذ نعمل على تطوير وتقديم حلول أفضل ببساطة، ويسعدنا إطلاق أحدث الإضافات إلى محفظة إفكو أوت أوف هوم للحلول لأول مرة في جلفود للتصنيع 2022».

جلف هوست

افتتح الأمير وليد بن ناصر آل سعود، المؤسس والرئيس التنفيذي لـــ«مكاتفة»، قمة التميز في معرض جلف هوست، وأعلن عن رؤية جديدة في المملكة العربية السعودية، حيث ناقشت القمة أحدث الاتجاهات التي تشكل صناعة الخدمات الغذائية، وتناولت قطاع المأكولات والمشروبات في المملكة العربية السعودية على وجه التحديد.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مكاتفة»: «إن محاور الرؤية الأساسية هي: مجتمع نابض بالحياة، واقتصاد مزدهر، وأمة طموحة، الأمر الذي سيوفر فرصاً استثمارية ضخمة. وسيتم الإعلان عن رؤية الرياض 2030 قريباً، حيث تشكل الرياض حوالي 50 % من الاقتصاد غير النفطي للمملكة العربية السعودية، ويبلغ عدد سكانها حوالي 7 ملايين نسمة، وتسعى رؤية الرياض إلى زيادة عدد السكان إلى 17 مليون مقيم وإضافة خمسة ملايين وظيفة جديدة، لذلك هناك حاجة إلى استثمارات ضخمة في مختلف المجالات، بما في ذلك في الاستثمار في قطاع صناعة المأكولات والمشروبات».

سوق نابضة

وشارك كل من ديم البسام المؤسس المشارك والعضو المنتدب في شركة إندبندنت فود، وسابين النجار العضو المنتدب لشركة كيتوبي السعودية، وأحمد الزيني الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة فودكس، في حلقة نقاش بعنوان «مستقبل الأطعمة والمشروبات في المملكة»، وأدارها سديم سفر الصفياني مدير أول تطوير الأعمال في «مكاتفة»، حيث ناقشوا تطور القطاع خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف ساهمت التغييرات الثقافية والتقنيات والابتكارات الجديدة في التأثير على نمو القطاع، كما سلطوا الضوء على القطاع باعتباره جزءاً من القطاع الترفيهي في المملكة، وهو ما يوفر فرصاً مميزة للمستثمرين الأجانب.

مهرجان المأكولات المتخصصة ومعرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة ومعرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط.

تحولت الدورة 11 من مهرجان المأكولات المتخصصة بمركز دبي التجاري العالمي إلى سوق نابضة بالحياة ومركز لتجريب كل ما يتعلق بالمأكولات والمكونات الحرفية والمتخصصة. واشتملت أجندة الفعالية على باقة من ورش العمل الحصرية في مجال ميتافيرس الطعام، والتي تستعرض ما يمكن للطهاة والمطابخ ومدارس الطهي والمطاعم والفنادق القيام به في عالم الميتافيرس.

وخلال اليوم الأول، استعرضت أكثر من 2500 جهة عارضة أحدث ابتكاراتهم وحلولهم عبر الفعاليات الخمس، من أبرزها شركات مثل روشن، وترولي وكريسبو في معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، إضافة إلى حلول العلامات التجارية والتغليف وحلول سلاسل التوريد التي قدمتها مجموعة من أبرز الشركات حول العالم مثل أمازون وكارفور ويونيلفر ووالت ديزني وألدي ومجموعة نزيه ودبل تري باي هيلتون في معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، حيث أتيحت الفرصة أمام الزوار للتواصل وتنمية أعمالهم.

وعلى هامش فعاليات معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، أعلنت البيادر عن شراكة جديدة مع شركة الاستدامة الألمانية رايفنهاوسر لتطوير مشاريع R-Cycle التجريبية في دول الخليج، والتي ستساهم في تطوير اقتصاد دائري قوي، إضافة إلى إطلاق مشروعها الجديد كلياً Gaïa Straws، بالاستناد إلى شراكتها مع شركة سولاباك الفنلندية.

أفضل العلامات

قالت تريكسي لوه ميرماند نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: «يلعب معرض جلفود للتصنيع، مع الفعاليات الأربع الرائدة التي تقام في مركز دبي التجاري العالمي، دوراً محورياً في دعم رؤية دولة الإمارات لدعم استراتيجية النمو الطموحة من خلال مبادرات، مثل مشروع 300 مليار. ويسرنا أن نتعاون مع مجموعة من أفضل العلامات وصناع القرار حول العالم من مختلف القطاعات، لا سيما وأننا نستضيف النسخة الأفضل على الإطلاق من هذه الفعاليات، الأمر الذي نراه بوضوح من النجاح المذهل لليوم الأول. وتشكل هذه الفعاليات ملتقى لجميع الأطراف المعنية برسم ملامح مستقبل قطاع الغذاء وتحويل الأنظمة الغذائية في دولة الإمارات وخارجها على حد سواء».

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