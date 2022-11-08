اتحاد الغرف يبحث التعاون الاقتصادي والاستثماري مع وفد نيبالي

المصدر: دبي - البيان

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التقى حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة، بباوان كومار أغراوال، العضو المنتدب بشركة نيبال لما وراء البحار للتسويق والوفد المرافق له، بمكتب الاتحاد بدبي، وبحضور أحمد جامع القيزي، مدير الإدارة الاقتصادية بالاتحاد.

تناول اللقاء بحث فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتوسيع الأعمال بين القطاع الخاص الإماراتي ونظيره النيبالي، في ظل ما يمتلكه البلدان الصديقان من علاقات متميزة، ومزايا جاذبة للاستثمارات، تسهم في تنظيم الشراكات المستقبلية وفتح الأسواق التجارية بين الجانبين.

وأشار حميد محمد بن سالم، إلى حرص العديد من الشركات الإماراتية على توسيع استثماراتها وأعمالها التجارية في الأسواق النيبالية، داعياً القطاع الخاص النيبالي إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة، وتبادل الخبرات في العديد من المجالات الاقتصادية ومنها البنية التحتية المستدامة والخدمات اللوجستية والنقل والشحن، والتجارة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعقد المزيد من الشراكات التي تخدم اقتصاد البلدين الصديقين، مؤكداً أن اتحاد غرف الإمارات لن يدخر جهداً في سبيل تطوير علاقات القطاع الخاص وزيادة نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين.

من جانبه أعرب باوان كومار أغراوال، عن شكره وتقديره للدور الفاعل الذي يبذله اتحاد غرف الإمارات في تمكين القطاع الخاص الإماراتي، ولما يقوم به من أدوار وجهود فاعلة لتطوير علاقات الشراكة الاقتصادية بين الإمارات ونيبال، مؤكداً أهمية تطوير التعاون بين أصحاب الأعمال في كلا البلدين واستكشاف الفرص في مختلف القطاعات الحيوية، كما أشار إلى تطلع بلاده إلى تكثيف الزيارات والاجتماعات بين مجتمعي الأعمال النيبالي والإماراتي لتعزيز فرص الشراكة التجارية والاستثمارية والانتقال بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستوى أعلى.

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