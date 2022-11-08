«إس آي جي» تكشف عن أحدث حلول التغليف في «جلفود للتصنيع 2022»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت «إس آي جي» أنها ستأتي بأكثر حلولها التقنية تطوراً واستدامة من الجيل التالي إلى واحة دبي للسيليكون. وستكون مجموعة تلك الابتكارات من الجيل التالي أبرز المعروضات في «مركز الامتياز» التابع للشركة في واحة دبي للسيليكون حيث سيتمكن شركاء الأعمال ومصنعو الأغذية والمشروبات والعملاء من الأفراد ورواد الأعمال من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من الاطلاع عليها واستخدامها. وستقدم الشركة لمحة عن حلولها المتطورة خلال معرض جلفود للتصنيع 2022، وذلك من خلال تقديم عرض لتلك التقنيات بواسطة الواقع المعزز.

هذا وللمرة الأولى في المنطقة، ستستعرض «إس آي جي» مجموعتها الموسعة من حلول التغليف المستدامة الرائدة في السوق خلال معرض «جلفود للتصنيع». وسيشهد الحدث العرض الأول لتقنية «الكيس في الصندوق» (bag-in-box) وحلول الأكياس ذات الفوهات (spouted pouch) لاستخدامات قطاع التجزئة والقطاع المؤسسي والصناعي من بين مجموعة «إس آي جي» الموسعة من حلول التغليف من الجيل التالي والتي تمكن العملاء من ابتداع خيارات جديدة تسهم في توفير التميز والعملية والامتياز والمرونة.

وقال عبدالغني الأديب، رئيس ومدير عام «إس آي جي» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: «ستبين (إس آي جي) في معرض (جلفود للتصنيع) لهذا العام القيمة العظيمة التي تتيحها ابتكاراتنا وحلولنا المتفردة وتقنياتنا المتطورة للعملاء في المنطقة، سواء كانوا يبحثون عن حلول التغليف لقطاع التجزئة أو القطاع الصناعي. وقد طورت الشركة حلول التغليف التي تلبي الطلب المتنامي على توفير تجربة سهلة التناول وصحية ومريحة وعملية للمستهلك. ونحن دائماً ما نأخذ بعين الاعتبار العمل على تقليل الموارد عندما يتم تصميم حلول التعبئة والتغليف المستدامة والمتعددة الاستخدامات».

كجزء من سعيها لتوفير القيمة لعملائها، تحرص «إس آي جي» على الابتكار والتميز في تطوير المنتجات من خلال تأسيس شراكات قوية ومفيدة لكل الأطراف مع مصنعي الأغذية والمشروبات في عموم منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من أجل تلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمعات التي بات سكانها كثيري التنقل والحركة.

ستستعرض «إس آي جي» خلال المعرض حلولها المبتكرة للتغليف للذين يتنقلون بشكل دائم وذلك من مجموعة combismile التي تم إطلاقها مؤخراً في المملكة العربية السعودية لمنتجات «داناو» من صافي دانون. كما وستعرض «فير كيب» عبوة «إس آي جي» الكرتونية ذات الشكل المميز المعروفة من مجموعة combistyle والتي تتسم بشكل متميز على الأرفف وتمنح المستهلكين في جنوب إفريقيا عبوة جديدة عصرية.

وأشار عبدالغني الأديب مضيفاً: «من الضروري جداً أن يُكمّل المنتج وعبوة التغليف بعضهما البعض لكي يعكسا بوضوح جودة المنتج وأيضاً القيم التي تمثلها العلامة التجارية، في حين يزودان المستهلك بأفضل المنتجات العملية أثناء الحركة والتنقل. ففي بيئة التجزئة التي تتزايد تنافسيتها، يحتاج مصنعو المشروبات إلى توفير شكل جديد ومتميز على أرفف المشروبات في ممرات السوبرماركت التي باتت تحوي الكثير من الخيارات. وتساعد حلولنا على إبراز هذه المنتجات، في الوقت الذي تجعل من الأسهل على المستهلكين إيجاد ما يبحثون عنه. إن عبوات combistyle على سبيل المثال تتسم بحافة عصرية جميلة تتيح الإمساك بالعبوة بشكل مريح وآمن في حين تسمح لأصحاب العلامة التجارية بإيصال الأفكار الرئيسية التي ينشدونها بواسطة تصاميم مغرية».

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