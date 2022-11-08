«راكز» و«نقودي» توقعان اتفاقية لإتاحة خيارات المحافظ الإلكترونية وحلول الدفع للعملاء

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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أبرمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» اتفاقية شراكة مع شركة «نقودي»، التي تُعد بوابة دفع رائدة في مجال التكنولوجيا المالية وتتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، حيث تأتي هذه الاتفاقية بهدف توفير تشكيلة واسعة من حلول الدفع الإلكتروني لعملاء راكز.

قام بتوقيع الاتفاقية رامي جلّاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، وزاهي الكلّاب المدير العام لشركة «نقودي»، بمركز كومباس للأعمال في رأس الخيمة.

وأوضح رامي جلّاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، أن الاتفاقية تتيح للشركات العاملة في راكز إمكانية الوصول إلى العديد من الخدمات والمزايا، مثل تتبع معاملات محافظ شركاتهم الإلكترونية، وتسديد الدفعات بشكل منتظم، واستلام الأموال دون أي تدخّل فني، وتحويل الأموال بشكل مباشر إلى المستفيدين المحددين، وكذلك استخدام أجهزة نقاط البيع الخاصة بنقودي، وإدارة كافة المعاملات على لوحة تحكم يمكن تخصيصها وفقاً لرغبة العميل.

وأضاف: يُعد هذا الحل الرقمي الأول من نوعه والوحيد في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يسمح للشركات بالحصول على رقم حساب مصرفي دولي افتراضي تستطيع من خلاله تعبئة محفظتها، ويسعدنا انضمام «نقودي» إلى مجموعة شركائنا من مزودي الحلول المالية الرقمية بما يتماشى مع التزامنا بتقديم الدعم المتواصل لعملائنا، الذي يتمثل في تسهيل وصولهم إلى حلول رقمية مبتكرة وتبسيط عملياتهم التجارية اليومية، ونهدف إلى حصول عملائنا على تشكيلة واسعة من خيارات الدفع السريعة والمناسبة، التي تسمح لهم بإدارة دفعاتهم بكل كفاءة وتتبعها بمنتهى السهولة.

وقال زاهي الكلّاب المدير العام لشركة «نقودي»: يسرنا عقد شراكة مع راكز والتعاون معها من أجل توفير المزيد من الخدمات لعملائها عن طريق تزويد التجار المرخصين بخدمات الدفع الشاملة من نقودي، ويشمل ذلك الدفع عن طريق المحفظة وبوابة الخدمات الإلكترونية ورمز الاستجابة السريعة «كيو آر» بالمسح الضوئي والدفع الفوري، إضافة إلى خيار «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، إلى جانب المميزات الأخرى.

وأشار إلى أن «نقودي» تعمل مع جهات ومنظمات مرموقة ترغب في توفير حلول دفع متميّزة لعملائها وتقديم كافة وسائل الدعم في تحولهم نحو مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وغير النقدي، كما يسرنا العمل مع راكز بوصفها واحدة من أفضل الجهات في دولة الإمارات التي تضع دعم الشركات سواء القائمة حالياً أو حديثة التأسيس على رأس أولوياتها، حيث يُعد تطبيق نقودي بمثابة حل رقمي بالكامل، وهو متاح للتحميل على الهواتف الذكية عبر منصتي غوغل بلاي ومتجر أبل.

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