95 % نمواً في اقتصاد أم القيوين خلال 9 أشهر

المصدر: أم القيوين - وام

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بلغت صادرات إمارة أم القيوين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2,375,935,000 درهماً، بزيادة قدرها 95 % عن العام الماضي الذي بلغت قيمة الصادرات فيه 1,270,146,000 درهماً، ليشهد الأداء الاقتصادي للإمارة تحسناً ملحوظاً بصورة عامة خلال العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها في العام الماضي.

وفيما يتعلق بصادرات الرخص الصناعية، فقد تنوعت لتشمل منتجات عدة، جاء في مقدمتها مواد التغليف، والألمنيوم، والمواد البلاستيكية، والصناعات الحديدية على التوالي، أما في ما يتعلق بالتجارة العامة، فكانت أهم المنتجات المصدرة: المواد الغذائية، ومواد البناء، وأجهزة الإطفاء.

وتعد دول الخليج من أكثر الدول استيراداً لمنتجات الإمارة، حيث حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى، تلتها قطر، ثم البحرين وعمان على التوالي، فيما حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بوصفها من أكثر الدول استيراداً للمنتجات المحلية.

يذكر أن إمارة القيوين تحتوي على أكثر من 1000 رخصة صناعية في مختلف المجالات، وتعد مركزاً لصناعة مواد التغليف.

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