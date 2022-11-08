إكسبو الشارقة يستعرض تجربته بقطاع المعارض في سوق السفر العالمي

المصدر: الشارقة - البيان

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يواصل مركز إكسبو الشارقة مشاركته الناجحة في معرض «سوق السفر العالمي 2022» أحد أهم وأكبر الأحداث المتخصصة بالسفر والسياحة على مستوى العالم، والذي تقام فعالياته في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة 7-9 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن وفد الشارقة الذي ترأسه هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، حيث جاءت مشاركة المركز انطلاقاً من خططه الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز دور قطاع المعارض في دعم سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

واستعرض المركز خلال مشاركته في هذا الحدث العالمي المكانة الرائدة التي تحتلها الشارقة على خريطة صناعة المعارض وسياحة الأعمال الإقليمية والعالمية، حيث قدم وفد المركز الذي ترأسه سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، عرضاً لأحدث تطورات قطاع صناعة المعارض في الإمارة، وأهم الفعاليات الاقتصادية والثقافية الإقليمية والدولية التي ينظمها ويستضيفها المركز على مدار العام.

واستهل الوفد مشاركته بعقد اجتماعات ولقاءات عمل موسعة مع الجهات المشاركة في المعرض، بحث خلالها سبل الارتقاء بآفاق العمل المشترك لتعزيز انتعاش واستدامة منظومة السفر والسياحة انطلاقاً من بوابة قطاع المعارض والمؤتمرات، إلى جانب دراسة الإمكانات المتاحة لتعزيز مشاركتهم في الفعاليات التي تشهدها الشارقة، التي تحظى بالمقومات المتنوعة والبنى التحتية والخبرات المتكاملة، والتي تجعلها وجهة مفضلة للمعارض والمؤتمرات الدولية الكبرى، إلى جانب تسليط الضوء على باقات الدعم التي يوفرها مركز إكسبو الشارقة للعارضين والمشاركين في الفعاليات المختلفة التي ينظمها.

وأكد سيف محمد المدفع أن صناعة المعارض والمؤتمرات تعتبر رافداً أساسياً للقطاع السياحي، وتمتلك الشارقة تجربة كبيرة في هذا المجال من خلال ما تشهده من فعاليات ومؤتمرات إقليمية ودولية تستقطب سنوياً الآلاف من الزوار والشركات ورجال الأعمال، ومن هنا يأتي حرص المركز على المشاركة الدائمة في هذا الحدث السياحي العالمي والتعاون الوثيق مع المؤسسات الحكومية في الشارقة بهدف تسليط الضوء على تجربة الإمارة النموذجية في هذا المجال ومكانتها الرائدة على خريطة صناعة المعارض وسياحة الأعمال الإقليمية والعالمية، ولا سيما في ظل ما تمتلكه من مقومات اقتصادية قوية وبنية تحتية متطورة، إلى جانب ما تشهده من مشاريع سياحية كبرى.

وأشار إلى أن مشاركة إكسبو الشارقة في معرض سوق السفر العالمي تشكل مجالاً إضافياً من مجالات التعاون والتنسيق لبحث سبل تمكين صناعة المعارض والمؤتمرات في مواصلة أداء دورها الأساسي في تنشيط قطاع السياحة، إلى جانب الترويج لقدرات ومقومات قطاع المعارض والمؤتمرات بإمارة الشارقة، واستعراض أجندة مركز إكسبو الشارقة الحافلة بالفعاليات الاقتصادية والتجارية والسياحية، والتي تفتح المجال للشركات ورجال الأعمال العاملين في مختلف المجالات للمشاركة في هذه الأحداث، والتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة بإمارة الشارقة.

وضم جناح الهيئة في سوق السفر العالمي بلندن كلاً من «هيئة البيئة والمحميات الطبيعية» و«هيئة مطار الشارقة الدولي» و«هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير» (شروق) و«مؤسسة الشارقة للفنون» و«مركز إكسبو الشارقة» و«معهد الشارقة للتراث» و«مجلس الشارقة الرياضي» و«نادي السيارات القديمة» و«وكالة مطار الشارقة للسفريات»، إلى جانب عدد من الفنادق والمنتجعات السياحية في الإمارة.

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