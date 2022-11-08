«العالمية القابضة» تحقق أرباحاً قياسية بقيمة 24 مليار درهم في 9 أشهر بنمو 236%

المصدر: أبوظبي- البيان

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أعلنت الشركة العالمية القابضة والتي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً، نتائجها المالية للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2022، محققة قفزة في الأرباح بنسبة 236% خلال الأشهر التسعة الأولى 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزة بذلك توقعات الأرباح الأصلية للعام بأكمله والبالغة 17 مليار درهم.

وكان الزخم المستمر في عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المباشرة وغير المباشرة للشركة، محلياً ودولياً، المحرك الرئيسي وراء النمو في المعدلات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما رفع إجمالي أصول الشركة إلى 198.8 مليار درهم من 64.4 مليار درهم في الربع الثالث 2021.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة قائلاً: هذه نتيجة رائعة تعكس القوة التي طورتها الشركة العالمية القابضة في السنوات الأخيرة. ونمت الأصول الحالية للشركة العالمية القابضة والتي تضم الشركات التابعة لها، بنسبة 138% بنهاية شهر سبتمبر 2022 مقارنةً بـ 31 ديسمبر 2021. ومن المساهمين الرئيسيين في إجمالي الأصول الحالية شركة ألفا ظبي القابضة، وكيو القابضة، والدولية للأوراق المالية، والصير مارين، ومجموعة ملتيبلاي. وبلغ إجمالي النقد والأرصدة المصرفية 31.80 مليار درهم في الربع الثالث 2022 مقابل 20.25 ملياراً في 2021.

وقفزت الإيرادات إلى 34.3 مليار درهم بزيادة 87% حيث برزت الشركة أقوى في مناخ الأعمال التنافسي الحالي مقارنة بـ 18.3 ملياراً في الربع الثالث 2021. وكان ارتفاع إيرادات الشركة الفصلية مدفوعاً بـاستمرار الطلب في جميع الأنشطة التجارية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية في الأشهر الـ 12 الماضية، بما في ذلك الدار العقارية، أرينا إيفنتس، ياس كلينك، مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، ريم للاستثمار، شركة أبوظبي للزيوت النباتية (أدفوك)، إسمنت رأس الخيمة للاستثمار، إميركوم وسايبر جيت. ومن بين أكبر 5 قطاعات مساهمة في الإيرادات الطاقة، والأغذية، والرعاية الصحية، والعقارات، والمرافق.

قيادة سوق الاستحواذ

وازدادت الإيرادات نتيجة لعمليات الاستحواذ خصوصاً في منطقة الهند وتركيا. وتجاوزت القيمة الإجمالية للاستحواذ في الربع الثالث 13.5 مليار درهم، بما في ذلك صفقة طاقة بقيمة 10 مليارات درهم، واستثمار 1.8 مليار درهم في كاليون إنرجي و 1.5 مليار في برجيل القابضة، و250 مليون درهم في شركة إميركوم، كل ذلك في وقت تهدف فيه الشركة إلى إدراج المزيد من شركاتها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وتواصل الشركة العالمية القابضة البحث عن عمليات استحواذ كبيرة في الربع الرابع لتعزيز أرباحها النهائية.

وركزت عمليات استحواذ الشركة في الربع الثالث 2022 على دعم خطط النمو المستقبلية للشركة في تعزيز عملياتها عبر القطاعات المستهدفة مثل التكنولوجيا، والتي تضمنت حصة 55% في «سايبر جيت» واستكمال استثمار حجر الأساس بنسبة 15% في بيانات للذكاء الاصطناعي بعد نهاية الربع، حيث تتطلع الشركة إلى تعميق مشاركتها واستثمارها في هذا المجال من خلال بناء شركة عملاقة قابضة كذراع لها في مجال التقنية بحلول 2024.

وقال شعيب: للمضي قدماً، تخطط الشركة العالمية القابضة للاستمرار في التركيز على التوسع في السوق العالمية، وقد وضعنا هدفاً طموحاً طويل الأجل لزيادة عدد عمليات الاستحواذ على الأعمال التجارية العالمية بنسبة 70% في الأشهر الـ 12 المقبلة. حيث يضعنا أداؤنا المالي القوي في وضع جيد لدخول أسواق جديدة. ستظل رغبة التوسع والاستحواذ للشركة العالمية القابضة قوية في المستقبل، حيث نواصل التركيز على قدراتنا التي توجه مسار نمونا، بما في ذلك كيفية تعاملنا مع عمليات الاستحواذ، حيث إن هذه تعتبر إحدى ميزاتنا التنافسية .

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