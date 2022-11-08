المالية تنظم ورشتي عمل حول إعداد الحساب الختامي للجهات الاتحادية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت وزارة المالية أخيراً ورشتي عمل حول الإجراءات الواردة في التعميم المالي رقم (08) لسنة 2022 بشأن تعليمات إعداد الحساب الختامي للجهات الاتحادية (البيانات المالية والبيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

حضر ورشتي العمل عدد من موظفي إدارة العمليات المالية بوزارة المالية، ومديري الإدارات والموظفين المعنيين بالحساب الختامي في كل الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة بمجموع 160 مشاركاً.

وأكدت مريم الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، حرص الوزارة على تعزيز التواصل والتنسيق مع جميع الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة، لتقديم الدعم اللازم للوصول إلى فهم أعمق وتطبيق أفضل للسياسات والتعاميم الحكومية، وبما يساهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة الإمارات.

وقالت: يأتي تنظيم ورشتي العمل في إطار جهود الوزارة الرامية للارتقاء بعمليات إعداد الحساب الختامي والحساب الختامي الموحد، وذلك التزاماً بأحكام المرسوم رقم 26 لسنة 2019 بشأن المالية العامة والإجراءات التي تم تطبيقها بالحكومة الاتحادية حول تحول عمليات المحاسبة إلى أساس الاستحقاق. وتعقد الوزارة ورشاً تدريبية على مدار العام لكل الجهات الاتحادية ضمن خطة سنوية تناقش مع كل جهة اتحادية على حدة، لتحديد احتياجاتها التدريبية.

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