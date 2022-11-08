حل رقمي لدعم شركات للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت شركة فارنك لإدارة المرافق الذكية والصديقة للبيئة أحدث أداة على الإنترنت لحساب البصمة الكربونية. ويمكن لحل كربون تيك «CarbonTek» قياس وتحليل انبعاثات الكربون وتحديد النقاط الساخنة لانبعاثات الكربون.

ويمكن أيضًا تخصيص هذا الحل عبر الإنترنت لإنشاء تقارير انبعاثات الكربون لقطاعات الصناعة مثل: الضيافة والتصنيع والمكاتب التجارية والخدمات اللوجستية، وذلك فقاً لنوع ونطاق العمليات التجارية، مما يتيح الوصول من قبل عدة مستخدمين في مواقع متعددة.

وقالت حبيبة المرعشي، الشريك المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة: أعلنت الإمارات في أكتوبر من عام 2021 عن مبادرتها الإستراتيجية للوصول نحو صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050 ورفعت مؤخراً هدفها المناخي لعام 2030 إلى 31% من النسبة الأصلية البالغة 23%، حيث يلعب القطاع الخاص دوراً حيوياً في مساعدة الإمارات على تحقيق التزامها«.

وأضافت: في البداية يجب أن يتم تقييم البصمة الكربونية للعمليات التجارية وبدعم من الأدوات الرقمية المبتكرة مثل حل(كربون تيك)، حيث يمكن للعديد من الشركات الآن بدء رحلتهم بثقة نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. وتوفر شركة فارنك نهجاً من 5 خطوات من التقييم إلى التواصل طوال العملية الكاملة للرحلة الصفرية الصافية التدريب حول مفهوم صافي الصفر وتغير المناخ وحساب البصمة الكربونية وتحديد النقاط الساخنة للانبعاثات وتحديد أهداف خفض الانبعاثات وإعداد خطة لإزالة الكربون وأخيراً مراقبة الإنجازات المهمة والإبلاغ عنها.

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