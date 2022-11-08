اتفاقية الشراكة بين الإمارات والهند تدعم تجارة الذهب والمجوهرات بين البلدين

المصدر: دبي - البيان

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افتتح مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات (GJEPC) في الهند النسخة الثانية من المعرض الدولي للأحجار الكريمة والمجوهرات (IGJS) في دبي، بحضور سنجاي سودهير، سفير الهند لدى دولة الإمارات، وليلى سهيل المدير التنفيذي لقطاع الشراكات الاستراتيجية في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وتوحيد عبدالله رئيس مجلس إدارة «مجموعة دبي للذهب والمجوهرات»، وكيريت بهنسالي، نائب رئيس مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات، وشاندو سيرويا، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات (DGJG)، ونيليش كوثاري، كونفينير إنترناشيونال إكزيبيشنز، جيبك، وميلان تشوكشي، المشارك في تنظيم المعارض الدولية، GJEPC مع آخرين.

ويتم تنظيم المعرض في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر 2022 في إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، دبي. يتم دعم IGJS Dubai من قبل وزارة التجارة والصناعة وحكومة الهند وسفارة الهند في دبي بالشراكة مع عدد من الشركات الهندية.

وتعد دولة الإمارات سوقاً رئيساً لصادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندية، حيث شكلت 14 % من إجمالي صادراتها من G&J في السنة المالية 2021-2022، واكتسبت المزيد من الزخم بعد اتفاقية الشراكة بين الإمارات والهند. وتساعد منصة مثل المعرض الدولي للأحجار الكريمة والمجوهرات في دبي الأعضاء من كلا البلدين على فهم نقاط قوتهم والاستفادة من الشراكة بين البلدين، حيث تعد الإمارات بوابة للهند إلى منطقة (غرب آسيا وشمال أفريقيا)، وتساعد في تعزيز العلاقات التجارية مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي الآخرين، مثل البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية.

ويقدم المعرض في دبي مجوهرات عالية الجودة «صُنعت في الهند» حصرياً للمشترين الدوليين. وتستضيف دبي هذا العام أكثر من 350 شركة دولية مسجلة مسبقاً من أكثر من 25 دولة، حيث يتم عرض مجموعة من المنتجات، بما في ذلك المجوهرات المصنوعة من الذهب العادي، والمجوهرات المرصعة بالماس والأحجار الكريمة، وهو أول معرض مستقل من GJEPC يتم تنظيمه على التوالي في دبي للمرة الثانية.

وقال سنجاي سودهير، سفير الهند لدى الإمارات العربية المتحدة، متحدثاً في حفل الافتتاح: «يسعدني أن أعرف أن عدداً كبيراً من كبار المصنعين الهنود يعرضون الأحجار الكريمة المصنوعة في الهند ومنتجات المجوهرات للمشترين العالميين الذين جاؤوا بأعداد كبيرة، أكثر من 350 مشترياً من أكثر من 25 دولة، وهذا يعكس روح اتفاقية الشراكة الموقعة مؤخراً بين الهند والإمارات العربية المتحدة، وأهمية دبي بوصفها منصة قيمة للأعمال واستمرارية هذا المعرض. تعد صناعة الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندية من أكبر المساهمين في السوق العالمية، وتتمتع بمكانة مماثلة في الوطن، ما يسهم بشكل كبير في اقتصاد الهند».

وقال فيبول شاه، رئيس مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات: «تقف الهند اليوم على قمة هرم المجوهرات، ويظهر عرض IGJS عمق تصميم المنتج الذي من المؤكد أنه سيسعد هذا الجمهور العالمي. بعد اتفاقية CEPA بين الهند والإمارات، نمت الصادرات الإجمالية للهند من الأحجار الكريمة والمجوهرات إلى الإمارات العربية المتحدة بنسبة 12.36 %، لتصل إلى 2.9 مليار دولار أمريكي للفترة من أبريل إلى سبتمبر 2022 مقارنة بالعام السابق. IGJS هي منصة مهمة لبناء العلاقات التجارية والاستفادة من الفرص التجارية التي توفرها CEPA».

وقال شاندو سيرويا، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات: «نرحب بكل مصنع مجوهرات في العالم ليأتي ويعرض مجوهراته ويبيعها للجمهور العالمي. دبي هي وجهة المجوهرات في العالم، لأن لدينا هنا أكثر من 195 جنسية تعيش هنا في الإمارات العربية المتحدة. لقد تكيف الجواهريون هنا جيداً، ونعمل على تلبية جميع الأذواق في العالم. تؤدي الهند دوراً مهماً من خلال تزويد الإمارات بالمجوهرات».

وفي حديثها بهذه المناسبة، قالت ليلى سهيل، الرئيس التنفيذي لقطاع التحالف والشراكات الاستراتيجية في دبي للاقتصاد والسياحة: «أود أن أشكر مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات بالهند على تنظيم المعرض الدولي للأحجار الكريمة والمجوهرات في دبي، وهو المكان المناسب لتنظيم معرض بهذه المكانة، وسنواصل، بصفتنا دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، العمل على وضع دبي وجهة رائدة للأعمال والاستثمار».

وقال كيريت بهنسالي، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات بالهند: «في ما يتعلق بصادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات في جميع أنحاء العالم، فإن الهند تتصدر العالم في تصنيع الألماس والأحجار الكريمة والمجوهرات الذهبية والمجوهرات الفضية، والقطاع الجديد للماس المزروع في المختبر. ستلتقي بصائغي المجوهرات الذين يعرضون مجموعات مصنوعة باستخدام تقنيات الصناعة اليدوية القديمة، إضافة إلى المجوهرات المصنوعة بأحدث التقنيات التي تجذب الأسواق العالمية».

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