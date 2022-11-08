تعاون «دي بي ورلد» و«إفكو - أرض الصومال» لتطوير مصنع تعبئة زيوت بميناء بربرة

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت «دي بي ورلد»، مزوّد الحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، اتفاقية تعاون مع «إفكو»، شركة تصنيع وتسويق المنتجات الغذائية وغير الغذائية، ومقرها دولة الإمارات، لتطوير مصنع لتعبئة زيوت الطعام في المنطقة الاقتصادية بميناء بربرة في أرض الصومال، وسيتم البدء في مرحلة الإنشاء في النصف الأول من عام 2023.

ووقعت «إفكو - أرض الصومال»، الشركة التابعة لمجموعة «إفكو»، اتفاقية إيجارية لمدة 25 عامًا مع المنطقة الاقتصادية في ميناء بربرة بهدف تطوير مرفق لتعبئة زيوت الطعام بمساحة 300,000 قدم مربعة، إضافة إلى مساحة أخرى تبلغ 300,000 قدم مربعة مخصصة لمشاريع التوسع مستقبلاً، وعند اكتمال المرحلة الأولى من إنشاء المصنع، سيوفر المشروع مئات الوظائف للسكان المحليين في أرض الصومال.

وقّع الاتفاقية في دبي سهيل البنا، المدير التنفيذي والمدير العام لـ «دي بي ورلد» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ورضوان أحمد، المدير التنفيذي لمجموعة شركات «إفكو».

وتسعى «دي بي ورلد» إلى تطوير المنطقة الاقتصادية بميناء بربرة بعد استثمارها في الميناء من أجل إنشاء مركز متكامل للخدمات البحرية واللوجستية والصناعية لتلبية متطلبات المتعاملين في منطقة القرن الأفريقي التي تمتاز بالديناميكية والتطور الدائم، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 140 مليون نسمة، وتمتلك موقعًا استراتيجيًا على طول خط الممرات التجارية البحرية والمسارات التجارية البرية الرئيسية.

وجاء تطوير المنطقة الاقتصادية بميناء بربرة على غرار تصميم المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، المركز التجاري واللوجستي المتكامل الرائد في دبي والتابع لمجموعة «دي بي ورلد»، مبنيًا على منظومة عمل محورها العميل، حيث لن تقوم «دي بي ورلد» بتطوير المنطقة فحسب، بل ستقوم أيضًا بتشغيل نافذة واحدة وشاملة لخدمات تسجيل وترخيص الشركات، إضافة إلى تقديم الخدمات اللوجستية وخدمات تشييد أبنية تجارية مصممة خصيصًا حسب متطلبات المتعاملين. وستستفيد هذه المنظومة أيضًا من الربط اللوجستي الوثيق مع المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، حيث يمكن للمتعاملين تسجيل شركاتهم عبر النافذة الواحدة والشاملة لجافزا من جهة، كذلك يمكن لشركات المنطقة الاقتصادية بميناء بربرة الحصول على خدمات مركز حاضنة الأعمال التابع لجافزا من جهة أخرى. وستسهم محفظة أعمال «دي بي ورلد» في المناطق الاقتصادية التي تشمل المنطقة الاقتصادية بميناء بربرة في تقريب عملاء «إفكو» في جافزا من أسواقهم الرئيسية.

وقال سهيل البنا، المدير التنفيذي والمدير العام لـ «دي بي ورلد» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: «نرحّب بشركة (إفكو) إحدى الشركات الكبرى متعددة الجنسيات في المنطقة الاقتصادية بميناء بربرة. فإن قرار الشركة بإنشاء مصنعها في المنطقة الاقتصادية التابعة لنا يمثل دليلاً بارزًا على الثقة الكبيرة في موقعها الاستراتيجي والخدمات التي تقدمها، إذ يتيح وجود الميناء والمنطقة الاقتصادية ونافذة الأعمال الواحدة والشاملة تحت مظلة (دي بي ورلد) للمتعاملين في دبي كشركة (إفكو) النمو في أعمالهم كأنهم في بلدهم الأم. وسيكون للمنطقة الاقتصادية أيضًا الأثر الإيجابي على الاقتصاد المحلي والإقليمي من خلال توفير فرص العمل وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في أرض الصومال».

من جهته، قال شيراز ألانا، مدير الشركة وعضو مجلس الرقابة لمجموعة «إفكو»: «تواصل شركة (إفكو) الاستثمار في مستقبل الغذاء وسلاسل التوريد عالميًا، حيث نقوم حاليًا بتشغيل 95 منشأة تشمل العديد من مرافق التصنيع الموجودة في الموانئ في جميع أنحاء العالم. وتُبرز الشراكة مع (دي بي ورلد) التزامنا المشترك بالاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتسهيل حركة تجارة الأغذية حول العالم. وستعزز هذه الاتفاقية أيضًا الوصول إلى أسواق المستهلكين في القارة الأفريقية بسرعة أكبر وكفاءة أعلى، كما سيقوم فريق شركة (إفكو) بتطوير بنية تحتية متميزة للمساهمة في توفير تدفق سلس لحركة التجارة على كل المستويات».

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