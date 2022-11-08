مالية دبي تنال لقب الجهة الرائدة في التحوّل الرقمي الحكومي من ماستركارد

المصدر: البيان

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نالت دائرة المالية في حكومة دبي لقب "الجهة الرائدة في التحوّل الرقمي الحكومي" من ماستركارد، خلال حفل أقامته الشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية. وجاء التكريم خلال الدورة الأولى من احتفالية "ماستركارد EDGE" التي نظمتها الشركة لتكريم شركاء ماستركارد في المنطقة.

ومُنحت مالية دبي لقب "الجهة الرائدة في التحوّل الرقمي الحكومي" لقاء تميزها في دفع جهود التحوّل الرقمي في حكومة دبي وتمكين المتعاملين مع الحكومة من أفراد ومؤسسات من سداد رسوم الخدمات الحكومية عبر قنوات السداد الذكية باستخدام مختلف البطاقات المصرفية الصادرة عن عدد من أبرز شركات الخدمات المالية العالمية، مثل ماستركارد.

وأعرب جمال حامد المري المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية عن سروره بتسمية الدائرة "الجهة الرائدة في التحوّل الرقمي الحكومي"، مؤكّدًا حرص حكومة دبي ممثلة بدائرة المالية على الإمساك بزمام الريادة في رقمنة الخدمات الحكومية.

وتقدّم المري بالشكر إلى ماستركارد على هذا التكريم، قائلًا إن دائرة المالية تدرك أهمية وجود حلول سداد مالي مستدامة تساعدها على إدارة النفقات بشفافية، بصفتها سلطة الإشراف المباشر على إدارة المال العام في إمارة دبي. ولفت إلى الدور المحوري الذي تلعبه هيئة دبي الرقمية بمختلف مؤسساتها على صعيد التحوّل الرقمي في حكومة دبي، والجهود المبذولة من جميع الجهات الحكومية ذات الصلة والتي قال إنها تتكامل معًا في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة. وأضاف: "نحرص على النظر في آفاق التعاون الاستراتيجي مع ماستركارد ومواصلة جهودنا الرامية إلى تطوير حلول مالية مبتكرة تنسجم مع قيمنا المتعلقة بالابتكار، والقدرة التنافسية، والاستفادة من علاقات الشراكة الناجحة بين الجهات في القطاعين العام والخاص".

من ناحيته، أشاد جهاد خليل مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد بالدور الذي تلعبه دائرة المالية في مسيرة التحوّل الرقمي الحكومي في دبي، معربًا عن سروره بالتعاون المستمر معها. وأشار إلى أن ماستركارد دائمًا ما أتاحت للسوق الإماراتية منصة متينة لإطلاق منتجات حديثة ومتميزة تضفي القيمة على حياة الأشخاص وتنعكس إيجابًا على مختلف جوانب الاقتصاد. وقال: "ساهم سعي حكومة دبي المتواصل في مجال الابتكار في دعم هذه الجهود، ونحن بدورنا حريصون على تعزيز التعاون مع دائرة المالية للمساهمة في عملية التحول الرقمي في الإمارة ".

وتسلّمت الجائزة بالنيابة عن دائرة المالية آمنة محمد لوتاه مدير إدارة الخدمات المالية الذكية، والتي اعتبرت تسمية الدائرة بالجهة الرائدة في التحوّل الرقمي الحكومي "تكريمًا مستحقًا" للجهود الحكومية التي تقودها دائرة المالية بهدف تطوير الخدمات المالية الذكية ورقمنة المدفوعات.

وتجمع بين دائرة المالية وماستركارد اتفاقية تعاون استراتيجي في مجال الخدمات والمنتجات المالية لحكومة دبي، وذلك في إطار التزام الجانبين بدعم المبادرات الذكية الرامية لإحداث التحوّل الرقمي المنشود على الصعيد الحكومي، وزيادة كفاءة المعاملات المالية اليومية.

وكانت ماستركارد قد التزمت بدعم الشمول المالي من خلال الالتزام بربط مليار شخص و50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة و25 مليون رائدة أعمال بالاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025.

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