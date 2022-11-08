"نخيل" تحصل على تمويل استراتيجي بقيمة 17 مليار درهم لدعم مرحلة النمو الجديدة

المصدر: البيان

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أعلنت شركة "نخيل"، المطور العقاري الرائد عالمياً، اليوم، عن حصولها على تمويل بقيمة 17 مليار درهم في صفقة تمويل استراتيجي لدعم مرحلة النمو والتوسع الجديدة، وشمل ذلك اتفاقيات إعادة تمويل بقيمة 11 مليار درهم، واعتمادات تمويل إضافية بقيمة 6 مليارات درهم. حيث من المقرر أن توظّف الشركة هذا التمويل لتسريع عمليات تطوير مشاريعها الجديدة، بما في ذلك مشروع "جزر دبي" وغيرها من مشاريع الواجهة البحرية الواسعة.

وتم تأمين القروض التي تبلغ قيمتها 11 مليار درهم، عبر مجموعة من ثلاثة بنوك هي: بنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، مما يؤكد على الأسس المالية القوية التي تتمتع بها الشركة وآفاق النمو طويلة الأجل التي تنشدها.

وقال متحدث من شركة "نخيل": "سوف تلعب اتفاقيات التمويل الجديدة دوراً مهماً في تعزيز مكانة الشركة المالية، كما ستعكس ثقة المؤسسات المصرفية في التوجه الاستراتيجي الجديد للشركة. يسجل قطاع العقارات في دبي نمواً قوياً، مدفوعاً بالإجراءات التنظيمية التي تتخذها الحكومة، مثل إصدار التأشيرات طويلة الأجل، والنشاط الاقتصادي المزدهر المدعوم بالنمو القوي لقطاعات التجزئة والترفيه والضيافة. بصفتنا أحد أبرز شركات التطوير العقاري الرائدة بدبي، والتي تتمتع بأصول عالية الأداء ضمن القطاعات الاقتصادية الأساسية، فإننا في طور بدء مرحلة جديدة من النمو والتوسع نضع فيها مصلحة عملائنا على قائمة الأولويات. وتؤكد هذه المرحلة الجديدة التي تدخلها شركتنا، على التزامنا بتطوير مجمعات سكنية استثنائية، وتعزيز خدمات العملاء، وتقديم قيمة حقيقية عبر جميع نقاط التواصل."

تجدر الإشارة إلى أن الأصول التابعة لشركة "نخيل" في القطاعات السكنية والبيع بالتجزئة والضيافة، قد سجلت نمواً متميزاً رغم التحديات التي رافقت الجائحة، حيث برزت سياسة التركيز المالي للشركة من خلال الإدارة الفعالة للموارد، واستقرار محفظة أصول البيع بالتجزئة والضيافة، مما أدى إلى اكتساب ثقة العملاء والمؤسسات المالية، وقد حرصت شركة "نخيل" طوال العامين الماضيين، على الاستثمار في بناء محفظة أصول قوية، وبدء مشاريع تطوير جديدة من شأنها أن تحقق نمواً ثابتاً في الإيرادات خلال السنوات المقبلة، وستواصل الشركة التزامها بدعم أهداف "خطة دبي الحضرية 2040"، والتركيز على الصحة والرفاهية لضمان سعادة المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء.

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