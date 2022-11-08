«جلفود للتصنيع» ينطلق اليوم بمشاركة أبرز الشركات العالمية

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم فعاليات معرض جلفود للتصنيع 2022 وتستمر حتى 10 الجاري في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أبرز الشخصيات والشركات العالمية المتخصصة لاستشراف مستقبل صناعة الغذاء عالمياً وعرض المنتجات والحلول والتقنيات العالمية على امتداد سلسلة القيمة في الأغذية والمشروبات.ويساهم المعرض في تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مع تسليط الضوء على أبرز مزايا سوق دبي العالمي.

وتشهد دورة هذا العام مشاركة أعلى بنحو 25% من الجهات العارضة المشاركة لأول مرة.

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