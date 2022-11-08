كلية السياحة تطلق دورة تدريبية على «نهج دبي» لدعم الاستدامة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت كلية دبي للسياحة، ومبادرة «دبي للسياحة المستدامة»، التابعتان لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تحديث منهاج الدورة التدريبية لدبي للسياحة المستدامة، والمتوفرة على المنصة التعليمية المبتكرة للكلية «نهج دبي».

وتوفر الدورة المحدثة مجموعةً من المساقات التعليمية الجديدة بمختلف التخصصات، والتي تركز على ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وسبل تشكيل فريق متخصص بدعم الاستدامة، وتطبيق تدابير فاعلة في هذا السياق، كما تزود المشاركين بالمعارف اللازمة لضمان مراعاة مبادئ الاستدامة، وتطبيقها في قطاعي السفر والضيافة.

و«نهج دبي» منصة تدريب عالمية المستوى تمنح الموظفين، ممن يتعاملون مباشرةً مع السياح، مجموعةً كبيرةً من البرامج التعليمية والتثقيفية، وتزود المنصة هؤلاء الموظفين بتدريب تخصصي يركز على التاريخ والثقافة والتراث وخدمة العملاء، وهي عوامل محوريةً لتقديم تجربة عملاء مميزة لزوار دبي.

ولعب منهاج الاستدامة منذ إطلاق الدورة في 2019 دوراً مهماً في تعزيز الجهود بهذا المجال في دبي، ليتكامل مع جهود مبادرة «دبي للسياحة المستدامة» في تعزيز مكانة الإمارة باعتبارها وجهةً سياحيةً تركز على تطبيق ممارسات الاستدامة.

وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: «في إطار سعينا الدؤوب لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل دبي المدينة المفضلة في العالم للحياة والعمل والزيارة، تقوم الكلية بتطوير برامج تدريب عالمية المستوى، لتزويد العاملين بالقطاع السياحي بالمهارات والمعارف التي تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على مكانة دبي كإحدى أكثر الوجهات السياحية تميزاً».

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