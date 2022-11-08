المستهلكون في الإمارات الأكثر استخداماً للهواتف المتحركة بالتسوّق في العالم

المصدر: دبي - البيان

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أظهر تقرير لـ"مؤشر التسوق العالمي لعام 2022: إصدار الإمارات" ميلا قويا لدى المستهلكين في الإمارات تجاه التسوق الذي يعتمد على الهواتف المتحركة، ما يجعل سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات فريداً من نوعه على الساحة العالمية. ويجعل المتسهلكين في الإمارات الأكثر استخداماً للهواتف المتحركة في العالم عند التسوق.

وقال 72% من المتسوقين في المتاجر في الإمارات إن احتمال استخدامهم الهواتف الذكية لتساعدهم على التسوق أعلى من غيرهم عالميا ولا سيما في البحث عن معلومات المنتجات ومقارنة أسعارها بالتجار الآخرين.

وأظهر استطلاع للمؤشر أن الهواتف الذكية تعد جزءاً لا يتجزأ من التسوق داخل المتاجر أو من بُعد في الإمارات واستخدم 65% من المستهلكين في الدولة الهواتف الذكية في أثناء تسوقهم سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت ما أسهم في ارتفاع احتمال استخدامهم الهواتف الذكية في أي وقت ولأي سبب بنحو 52% مقارنة بالمستهلكين العاديين في البلدان التي شملها التقرير. واستخدم ما يقرب من 60% من المستهلكين استخدموا هواتفهم الذكية للتسوق في المتاجر بينما أنهى أكثر من الثلث (32%) الشراء بالكامل عبر هواتفهم الذكية في آخر تجربة تسوّق.

وأشار مؤشر التسوق العالمي لعام 2022: إصدار الإمارات، وهو استطلاع أجرته كل من PYMNTS، وسايبرسورس ، وهي بوابة الدفع ومنصة تقييم الأخطار السيبرانية التابعة لـ"فيزا" إلى أن المتسوقين في الإمارات يستخدمون خيارات التسلّم داخل المتاجر أو من مواقع تسلّم محددة بشكل متكرر أكثر من المتسوقين في البلدان الأخرى؛ إذ تسلّم ما يقرب من ثلث مجمل المتسوقين المحليين عبر مواقع التجارة الإلكترونية مشترياتهم في المتاجر أو من مواقع تسلّم محددة، بوتيرة أعلى منها لدى المتسوقين في دول أخرى.

وأضاف الاستطلاع إن تجار الإمارات يبذلون قصارى جهدهم لتقديم تجربة بيع بالتجزئة تعتمد على الهواتف المتحركة، ومن المرجح أن يقدم التجار في الإمارات مزايا للتسوق عبر الهاتف المتحرك للمتسوقين داخل المتاجر أكثر من نظرائهم في البلدان الأخرى.

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