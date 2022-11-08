«دييز» تنجز توسعات شبكة طرق واحة دبي للسيليكون بتكلفة 50 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

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كشفت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» عن إنجاز مشروع تطوير شبكة طرق واحة دبي للسيليكون الداخلية وربطها بالطرق الرئيسية المحيطة بالمنطقة بقيمة 50 مليون درهم، وذلك في إطار المشاريع التنموية المستمرة التي تطلقها الواحة باستمرار لتلبية احتياجات مجتمع الواحة وتوفير أفضل البيئات الداعمة لكل أفراده ومؤسساته على السواء.

وتضمّن الإنجاز الجديد ربط شبكة الطرق الداخلية للواحة مع طريق دبي العين بما يقارب 2.4 كم تقريباً، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وتوسيع مسارات الشوارع المؤدية إلى التقاطع بحيث تصبح خمسة مسارات، وتطوير ممرات للمشاة وطرق الخدمة على جانبي الطريق، لسهولة الوصول إلى واحة دبي للسيليكون والمناطق السكنية والتجارية المحيطة.

كما تواصل دييز تطوير بنيتها التحتية سواء من خلال زيادة المسطحات الخضراء المنسقة بتقنيات ذكية مستدامة، أو تحديث وتوسعة الطرق الداخلية وافتتاح مسارات جديدة.

الارتقاء بجودة الحياة

قال المهندس معمر الكثيري، المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والمدينة الذكية في دييز: «يأتي انجاز مشروع توسعة واستحداث الطرق الداخلية وربطها بالطريق الرئيسي دبي – العين في إطار حرص دييز على تطوير البنية التحتية الأساسية وتحقيق انسيابية عالية في الحركة المرورية بالواحة وربطها مع شارع دبي-العين الذي يستفيد منه اكثر من 1.5 مليون شخص حسب الإحصائيات الرسمية. كما أن دييز حريصة على التعاون والتكامل مع مختلف الهيئات في إمارة دبي، حيث يكمن تعاوننا مع هيئة الطرق والمواصلات في المساهمة لجعل إمارة دبي أفضل مدينة في البنية التحتية، وتوفير أفضل تجربة لمتعاملي وسكان واحة دبي للسيليكون، إضافة إلى زوار المراكز التجارية فيها».

يذكر أن واحة دبي للسيليكون التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، وتنشط كمجمع تكنولوجي يعمل كمنطقة حرة للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة التي تسعى إلى تأسيس مقرات لها في دبي. وحقق مجتمع واحة دبي للسيليكون نمواً سريعاً منذ إنشائه في العام 2005، حيث يتجاوز عدد سكان الواحة اليوم 90 ألف نسمة.

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