بيت. كوم: تزايد اهتمام المهنيين في الإمارات بالتدريب للتطور الوظيفي

المصدر: (دبي- البيان)

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أجرى بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، استبياناً جديداً بالتعاون مع يوجوف، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق، بهدف تحديد اتجاهات التقدم الوظيفي التي يتطلع إليها المهنيون في المنطقة في إطار مناصبهم الوظيفية الحالية. ومن المثير للانتباه، أن 89% من المهنيين في الإمارات أظهروا رغبتهم في الحصول على خطة تطوير مهني رسمية.

واستهدف استبيان «التقدم الوظيفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» تسليط الضوء على تزايد اهتمام المهنيين بالحصول على فرص التدريب في المرحلة الحالية داخل وخارج مكان العمل التقليدي. وقد أظهرت النتائج أن أكثر من 9 من 10 مجيبين (91%) في الإمارات يبحثون عن فرص التعلم داخل وخارج الشركة. ويعتقد 86% من المهنيين أنهم يمتلكون مهارات تنافسية ومحدّثة.

وصرح 71% من المهنيين في الإمارات عن تناسب مناصبهم الوظيفية مع المهارات التي يمتلكونها، بينما يعتقد 3% فقط أنهم غير مؤهلين لتولي وظائفهم الحالية. وقال 51% من المجيبين إنهم وضعوا خطط تطوير مهني رسمية بالتعاون مع مدرائهم، كما يعتقد 69% أن لديهم فكرة جيدة عن الفرص الوظيفية المتاحة لهم.

ويعد وجود مرشد مهني أمراً بالغ الأهمية للمجيبين، حيث يساعدهم ذلك في النمو وتعلم المزيد من الأمور وبالتالي التفوق في مهنتهم. وقد أكد 47% من المهنيين في الإمارات أن مديرهم يبدي اهتماماً بتطورهم الوظيفي، وقال 54% منهم إن شركتهم تركز على تقدمهم الوظيفي. وظهرت المهارات التقنية/‏ المتعلقة بالوظيفة (20%) كأهم مجالات التدريب التي يحتاجها المهنيون في مسار التطور الوظيفي، تليها مهارات القيادة والتدريب (17%).

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