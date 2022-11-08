«شيميرا كابيتال» تطلق صندوقاً ائتمانياً بـ7.34 مليارات درهم

المصدر: (دبي - رويترز)

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قالت شيميرا كابيتال للاستثمارات، ومقرها أبوظبي، أمس، إنها بصدد إطلاق صندوق للائتمان الخاص بقيمة ملياري دولار (7.34 مليارات درهم)، مع ألفا ويف جلوبال الأمريكية للأصول البديلة. وأضافت الشركة أنها ستدير الصندوق، الذي سيُطلق عليه اسم ألفا ويف برايفت الائتماني، مشاركة مع شركة ألفا ويف جلوبال، وسيسعى الصندوق لتقديم قروض أولية خاصة مضمونة بأسعار فائدة متغيرة للشركات، وسيكون نطاق عمل الصندوق عالمياً، لكن مع التركيز بالأساس على الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا.

وقال سيد بصر شعيب رئيس مجلس إدارة شيميرا، إن الصندوق جزء من طموح الشركة للاستمرار في المساهمة بدور نشط في «تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي لتوفير حلول رأس المال».

كانت شيميرا التابعة لمجموعة رويال، وألفا ويف جروب، فالكون إيدج كابيتال سابقاً، قد أغلقتا في يناير الماضي صندوقاً لهما لرأس المال المخاطر بقيمة 10 مليارات دولار.

وقال سيف فكري الرئيس التنفيذي لشركة شيميرا، إن الإعلان عن الصندوق الجديد، جاء بعد إنشاء إدارة لاستراتيجيات الائتمان في الشركة «وعلى خلفية النمو القوي لأنشطة رأس المال المخاطر، وأنشطة الاستثمار في الأسهم المدرجة، فضلاً عن باقي الخدمات الاستشارية التي تقدمها الشركة».

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