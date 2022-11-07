«فوربس» تكشف عن أقوى الرؤساء التنفيذيين وسيطرة لقطاع التكنولوجيا

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «فوربس الشرق الأوسط» عن قائمة «العالمية تلاقي المحلية» والتي تستعرض أقوى الرؤساء التنفيذيين ممن يقودون المكاتب الإقليمية لـ 50 شركة، ضمن أكبر 2000 شركة عامة حول العالم. وهيمن قطاع التكنولوجيا على قائمة هذا العام، بواقع 13 شركة، تليه قطاعات: البنوك، والأغذية والمشروبات، والأدوية، والسيارات، بواقع 4 شركات لكل قطاع.

وتضم قائمة هذا العام 51 رئيساً تنفيذياً ينتمون إلى 27 جنسية. وتتصدر بريطانيا وفرنسا بـ5 مسؤولين لكل منهما، تليهما ألمانيا وتركيا بـ4 لكل منهما.

وتصدر نبيل حبايب، نائب أول للرئيس في «جنرال إلكتريك» والرئيس والمدير التنفيذي في «جنرال إلكتريك العالمية» القائمة للعام الثالث على التوالي. كذلك احتفظ عمر الشناوي من شركة «بروكتر آند جامبل» بتصنيفه في القائمة، حيث حل في المركز الثاني، يليه ثالثاً يوجين ويليامسون من شركة «بيبسيكو»، الذي انضم لأول مرة إلى القائمة.

وتعمل حكومات المنطقة على توطيد علاقتها مع الشركات متعددة الجنسيات المدرجة في القائمة، من خلال عقد الشراكات، مما يوفر لها المزيد من فرص التوسع. وفي 2022 وحده، وقعت شركة «IBM» شراكات مع كل من: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، ووزارة المالية في مصر. كما عقدت شركة «SAP» اتفاقات مع كل من: دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وشركة «أوريدو» القطرية. وتعاونت شركة «شنايدر إلكتريك» مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات. ووقعت شركة «نوفارتس» مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار السعودية.

وبرزت أهمية التأثير الاجتماعي الذي يعد من أهم أولويات الشركات. ففي عام 2022، دخلت «أمازون» في شراكة مع «ماستركارد» لدعم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. بينما تعاونت «سيسكو» مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، للعمل على تسريع الحلول المناخية، من خلال تطوير حلول مستدامة ومنتجات صديقة للبيئة.

وتحقيقاً لالتزامها بتعزيز الثقافة المالية في المنطقة، أطلقت شركة «Visa» مبادرتها العالمية «هي التالية» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في يوليو 2022، ومنحت 19 رائدة أعمال مبلغ 190 ألف دولار، وعاماً واحداً من الإرشاد لكل منهن.

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