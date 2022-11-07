«الإمارات دبي الوطني» يوسّع حضوره في الهند

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني افتتاح فرعين جديدين لتقديم الخدمات المصرفية المتكاملة في جوروجرام وتشيناي في الهند. وأسهم استثمار البنك 300 مليون دولار في دعم خطة التوسع التي تعزز التزامه تجاه السوق الهندي بصفته أحد الأسواق الرئيسة التي تشهد نمواً متزايداً.

وتجمع الإمارات والهند علاقات استراتيجية واقتصادية طويلة المدى على مرّ السنين، تم ترسيخها بشكل أكبر عبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم إبرامها بين البلدين أخيراً. ويُعدّ الإمارات دبي الوطني البنك الوحيد الذي يتخذ من الإمارات مقراً له ويحظى بحضور قوي في الهند، حيث كان قد دشّن أول فرع متكامل له في مومباي، في عام 2017، ليصبح للبنك حضور محلي لافت في كل من الإمارات والسعودية ومصر وسنغافورة والمملكة المتحدة إضافة إلى تركيا والنمسا وألمانيا باستحواذه على «دينيزبنك» في عام 2019.

وبفضل انتشاره الجغرافي الموسّع وشبكته المكثّفة من الفروع في ممرات التجارة الرئيسة، يحظى البنك بمكانة بارزة تؤهله لتعزيز وتسهيل التبادل التجاري وتدفقات رأس المال الضخمة بين البلدين، وفي دول منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وتركيا. وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: كانت الهند تمثل دائماً سوقاً استراتيجياً لبنك الإمارات دبي الوطني، ولذلك فإنه من دواعي سرورنا توسعة نطاق عملياتنا بافتتاح فرعينا الجديدين. وتتيح شبكتنا الدولية واسعة النطاق مزايا استثنائية للشركات والأعمال الهندية، باحتسابنا البنك الوحيد في المنطقة الذي يحظى بحضور إقليمي راسخ في الأسواق التي تربطها بالهند علاقات تجارية واستثمارية مهمة.

وأضاف: تعكس علاقتنا العميقة وطويلة الأمد بالهند إلى حد كبير التعاون الاستراتيجي والتجاري لدولة الإمارات مع الهند. وتحقق عمليات فرع بنك الإمارات دبي الوطني في الهند بداية واعدة، ونحافظ على تطلعاتنا الطموحة للمستقبل.

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: نظراً لما حققه فرعنا الأول في مومباي من إنجازات ونجاحات، يسعدنا أن نقدم عبر فرعينا الجديدين مجموعتنا المتكاملة من الخدمات المصرفية لعملائنا من الشركات الهندية، بما في ذلك التمويل التجاري وخدمات الخزينة والقروض الثنائية والمجمّعة، بالإضافة إلى دعم عملائه من الجالية الهندية غير المقيمة. وستتمتّع فروعنا الجديدة في الهند بانتشار جغرافي معزّز نظراً لمواقعها الاستراتيجية، الأمر الذي سيتيح لنا تلبية الاحتياجات المصرفية للأسواق الهندية الشمالية والجنوبية، ما يتيح للعملاء الحصول على الخدمات المصرفية بسهولة ويسر، بما يشمل التمويل التجاري الميسّر والتسهيلات التمويلية المباشرة وغير المباشرة.

وأسهم البنك في مسيرته في دعم العديد من القطاعات والمؤسسات الهندية بالخدمات المصرفية، ويملك البنك اليوم علاقات وطيدة بالبنوك والمؤسسات المصرفية الكبرى والشركات الكبيرة والبارزة في الهند عبر القطاعات الرئيسة مثل البتروكيماويات والتصنيع الكيميائي والخدمات المالية وتجارة التجزئة والأدوية، فضلاً عن قطاع التكنولوجيا.

وأكثر من ثلث قاعدة عملاء البنك من الجالية الهندية. وأسهم البنك في تعزيز التحويلات المالية بين البلدين، إذ أتاحت الخدمة الرقمية دايركت ريمت المجانية لتحويل الأموال في 60 ثانية تدفقات تحويلات أفراد الجالية الهندية، وسهلت إتمام 2,5 مليون عملية تحويل مالي إلى الهند بقيمة ناهزت ملياري دولار في 2022.

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