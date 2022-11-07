مطارات أبوظبي تستكشف مع شركة فرنسية آفاق النقل الجوي المتقدم

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت مطارات أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة «Groupe ADP» الفرنسية المتخصصة في الهندسة والعمليات التشغيلية، لاستكشاف إمكانات أبوظبي في مجال النقل الجوي المتقدم، وهو مفهوم جديد للنقل يرتكز على استخدام طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية لنقل الركاب والبضائع.

تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في «معرض أبوظبي للطيران 2022» من قبل المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي، وفيليب مارتيني، العضو المنتدب للشركة الفرنسية، بحضور نادر أحمد الحمادي، عضو مجلس إدارة مطارات أبوظبي.

وفي إطار هذه الاتفاقية، ستقوم مطارات أبوظبي والشركة الفرنسية بالتخطيط المشترك، وتصميم وتطوير وتشغيل البنية التحتية الأرضية اللازمة للنقل الجوي المُتقدم في أبوظبي، وذلك بعد الانتهاء من عمل دراسة جدوى شاملة وعدة مراحل من التقييم الدقيق للسوق بهدف وضع الخطط اللازمة للتنفيذ.

وقال المهندس جمال سالم الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بمطارات أبوظبي: نتطلع قُدماً للتعاون مع شركة (Groupe ADP) لاستكشاف إمكانات تقديم حلول النقل الجوي المتقدم في أبوظبي. يدمج هذا النظام الجديد تقنيات الطيران مع تصاميم حديثة تعتمد على استخدام الطاقة الكهربائية للتحليق والإقلاع والهبوط عمودياً، الأمر الذي يعزز استدامة النقل الجوي لكل من الركاب والبضائع. من جانبه قال فيليب مارتيني، العضو المنتدب للشركة الفرنسية: لدينا تاريخ حافل من الشراكات الناجحة مع العديد من الشركاء في هذا المجال، ونتطلع قُدماً لدعم مطارات أبوظبي في تطبيق استراتيجيتها الخاصة بالابتكار والاستدامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز