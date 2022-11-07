شركات فرنسية تعرض أحدث ابتكاراتها في «جلفود للتصنيع»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «بيزنس فرانس»، الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً، عن مشاركتها في معرضي الخليج للأغذية والتصنيع «جلفود 2022»، وذلك من خلال 58 جهة عارضة موزعة على 3 أجنحة. وسترحب الشركات الفرنسية بالزوار الدوليين من أجل التواصل وتوقيع الصفقات وتعزيز التعاون في قطاع معالجة الأغذية.

ويشهد سوق الأغذية والمشروبات نمواً سريعاً، حيث يحتاج محترفو قطاع الأغذية والمشروبات إلى التكيف بسرعة آخذين بعين الاعتبار مسألة الجودة، وتهدف فرنسا في «جلفود للتصنيع» إلى الاستجابة لهذا التحدي من خلال ما ستقدمه 70% من شركات المعدات الفرنسية من حلول مبتكرة.

وقالت فلافي باكاي، مديرة مكتب «بيزنس فرانس» في الإمارات وقسم الأغذية والمشروبات: استثمرت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير في مجال رفع معدلات الإنتاج المحلي من الأغذية والخدمات اللوجستية والتخزين لضمان الاكتفاء الذاتي. وفي هذا الإطار، تبدي الشركات الفرنسية من خلال مشاركتها في معرض «جلفود للتصنيع» استعدادها للتعاون مع المنطقة لبناء نظام بيئي قوي للغذاء بفضل ابتكاراتها وحلولها عالية التقنية، والمنتجات الفرنسية عالية الجودة.

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