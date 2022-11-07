«إيمرسون» و«أدنوك» تبرمان اتفاقية استراتيجية للاستفادة من فرص التصنيع المحلية في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أبرمت «إيمرسون»، الشركة العالمية في مجال التكنولوجيا والبرمجيات الصناعية والمدرجة في بورصة نيويورك، اتفاقية شراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، لاستكشاف سبل توظيف إمكانات «إيمرسون» التصنيعية وحلولها لتعزيز قطاع النفط والغاز في الدولة. وبموجب الشراكة، سيتم إجراء دراسة جدوى حول سبل استفادة «أدنوك» من إمكانات وحلول «إيمرسون».

وتم إبرام اتفاقية التعاون الاستراتيجية خلال «معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022)»، حيث قام بتوقيعها كل من كل من فيديا رامناث، رئيسة «إيمرسون» في الشرق الأوسط وأفريقيا، والدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».

وقال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في «أدنوك»: «نحن مستعدون للتعاون مع شركائنا من المستثمرين والموردين لتمكينهم من بناء مرافق صناعية جديدة أو تطوير وتوسعة المرافق القائمة في الدولة، وندعو القطاع الصناعي المحلي وشركائنا التجاريين للاستفادة من هذه الفرص، ونتطلع للعمل معهم لدعم نمو وتنويع اقتصاد الإمارات».

وقالت فيديا رامناث، رئيسة «إيمرسون» في الشرق الأوسط وأفريقيا: «يسعدنا إبرام هذه الشراكة مع أدنوك لاستكشاف آفاق جديدة للاستفادة من قدراتنا المحلية التصنيعية للمعدات في دولة الإمارات. ونتطلّع قدماً للمساهمة في دفع عجلة تطور قطاع الطاقة في الدولة. ونؤكد التزامنا بالبحث في المزيد من الفرص المستقبلية الرامية لتعزيز تعاوننا مع شركة أدنوك».

وتغطي هذه الاتفاقية جوانب عدة، من ضمنها القدرات التصنيعية المحلية الحالية والمحتملة للصمامات، ومجموعة متنوعة من الأدوات، بما فيها وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة، وأجهزة رصد الاهتزازات وأوضاع الآلات وملحقاتها في دولة الإمارات. كما سيتم البحث في قدرات التصنيع المحلية لأجهزة التحكم الموزعة وأنظمة إغلاق الطوارئ.

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