مؤتمر في دبي يبحث رفع كفاءة العمليات التشغيلية بقطاع المشروبات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «الجمعية العربية للمشروبات» عن انطلاق أعمال الدورة العاشرة من «المؤتمر والمعرض العربي للمشروبات»، أكبر الفعاليات الخاصة بقطاع المشروبات في منطقة الشرق الأوسط، والذي يعقد في دبي لمدة يومين. ويبحث المؤتمر تبني منهجيات جديدة لرفع كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع المشروبات.

وتشهد الفعالية مشاركة أكثر من 80 من رواد قطاع المشروبات في الدول العربية والعالم، ويُبرز الشراكة التي تجمع بين «الجمعية العربية للمشروبات» و«الجمعية الدولية لعصير الفواكه والخضراوات». ويعدُّ قطاع المشروبات واحداً من أكثر القطاعات نمواً في العالم العربي، حيث تشكِّل العصائر والمشروبات الغير كحولية والمشروبات الغازية والمياه المعبأة والمشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة النسبة الأكبر من المنتجات المُباعة في سوقي السعودية والإمارات، واللتين شهدتا تنامياً ملحوظاً ووصلت قيمتهما إلى 4.7 مليارات دولار و1.2 مليار دولار على التوالي بحلول يونيو 2022. وأشارت «الجمعية العربية للمشروبات» إلى سرعة نمو قطاع المشروبات خلال السنوات الـ 30 الأخيرة، حيث قدَّم خدماته إلى أكثر من 300 مليون عميلٍ في المنطقة والعالم.

وقال منذر الحارثي، رئيس مجلس إدارة «الجمعية العربية للمشروبات»: تسعدنا استضافة «المؤتمر العربي للمشروبات» من جديد، بوصفه أحد أكبر الفعاليات الخاصة بالمشروبات في منطقة الشرق الأوسط، ومنصةً هامةً لتعزيز التعاون والتباحث في أبرز القضايا المتعلقة بقطاع الطعام والشراب. وفي إطار التزايد المتوقع في طلبات المستهلكين، والناجم عن التنامي الكبير لقطاع المشروبات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنَّنا نتطلع إلى تطوير الخطط الاستراتيجية لمواجهة التحديات وتعزيز جهودنا للمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية من خلال أنظمة التعبئة والتغليف والإمداد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز