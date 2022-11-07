«أسبوع أبوظبي المالي 2022» ينطلق 14 نوفمبر بمشاركة دولية واسعة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، أعلن سوق أبوظبي العالمي، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين؛ دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي و«جي 42» ومجموعة «اتصالات &e»، عن قائمة المتحدثين الرئيسيين في الدورة الأولى من «أسبوع أبوظبي المالي 2022»، والذي يقام خلال الفترة من 14 نوفمبر إلى 18 نوفمبر الجاري، ويضم نخبة من قادة الفكر العالميين والإقليميين ومسؤولين حكوميين في القطاع المالي. ويبحث المشاركون عدداً من الموضوعات المهمة في مقدمتها مستقبل الشركات الناشئة.

ومن بين أبرز المسؤولين الحكوميين المشاركين والمتحدثين من الإمارات: معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان الرئيسة التنفيذية للمُسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي، وأحمد جاسم الزعابي رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.

ويشارك عدد من الشركات الناشئة والتي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار في «مجمع الشركات الناشئة» الذي يمثل جزءاً رئيسياً من فعاليات أسبوع أبوظبي المالي. ويهدف المجمع إلى أن يشكل منصة للتعرف على العقول النابغة في منظومة الشركات الناشئة، والتحاور معهم حول موضوعات التمويل وكيفية التوسع وبناء الجيل التالي من الشركات الناشئة المبتكرة.

كذلك أعلن أسبوع أبوظبي المالي عن جدول أعماله الذي يشمل الموضوعات الرئيسية والاستراتيجية التي سيتم تناولها يومياً طوال فترة انعقاد هذا الملتقى العالمي.

وينطلق أسبوع أبوظبي المالي بفعالية «أسيت أبوظبي» يوم 14 نوفمبر، والتي تعد واحدة من أقوى تجمعات قادة شركات الأسواق الخاصة الرائدة على مستوى العالم، والتي تصل قيمتها إلى عدة تريليونات من الدولارات من عشرات الدول.

كما تعود فعاليات «مهرجان فينتك أبوظبي» يوم 15 نوفمبر، والذي يعد الحدث الأكثر تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال التقنيات المالية، حيث يركز على اكتشاف القواسم المشتركة بين القطاع المالي والقطاع التقني وفرص النمو والتطور التي تحتويها هذه الصناعة المالية الحديثة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقام فعالية «كريبتو أبوظبي»، والتي تهدف إلى تنظيم تجمّع عالمي لقادة العملات الرقمية والبلوك تشين والتمويل اللامركزي لتقديم شروح عن أكثر التقنيات المالية ابتكاراً في عصرنا الحالي والتخطيط للنمو والتطور على المدى الطويل لهذا القطاع الواعد.

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