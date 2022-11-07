غرفة دبي تبحث سبل تقليل انبعاثات الكربون بالشركات

المصدر: دبي- البيان

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نظمت مجموعة عمل إدارة البصمة الكربونية التابعة لشبكة غرفة تجارة دبي للاستدامة أخيراً ندوة عن كيفية تقليل الشركات انبعاثات الكربون والانتقال إلى صافي انبعاثات صفري، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال.

وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على الأنشطة والأدوات والأساليب المختلفة التي يمكن اعتمادها لتقليل انبعاثات الكربون بما يتماشى مع مبادرة الإمارات للحياد المناخي 2050، وهي حملة وطنية تهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يجعل الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي.

أدار الندوة الدكتور تيم روجمانز، أستاذ مشارك في كلية الإدارة بجامعة زايد، وقام بتوجيه المشاركين عبر محاكاة وتحليل بيانات ونتائج الشركات المشاركة في الجلسة. وكان من المتوقع أن تحقق غالبية الشركات التي شاركت في المحاكاة انخفاضاً بنسبة 50% في انبعاثات الكربون عبر تخطيطها واقتراحاتها.

وأكد روجمانز أن المحاكاة تهدف إلى مساعدة الشركات على فهم التحديات والفوائد المرتبطة بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مشيراً إلى أن استراتيجيات الحد من الكربون يمكن أن تساعد على تقليل التكاليف وزيادة الإيرادات، مضيفاً إن الشركات التي تستخدم الأدوات والأساليب الصحيحة يمكن أن تزيد من التأثير الإيجابي لخطط الحياد المناخي. (دبي - البيان)

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