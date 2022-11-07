الإمارات العالمية للألمنيوم تطلق برنامج «رامب-أب» لتعزيز ريادة الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، برنامج «Ramp-Up»، الذي يهدف إلى دعم الجيل القادم من رواد الأعمال لتعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة في الدولة تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية «مئوية الإمارات 2071».

وسيوفر البرنامج الدعم والتدريبات اللازمة لرواد الأعمال، والذين ستسهم مشاريعهم في تعزيز الاستدامة وطرح تقنيات جديدة وتطوير رأس المال البشري وتحقيق التقدم الاجتماعي، وتم فتح باب تقديم طلبات المشاركة في البرنامج وسيغلق في 27 يناير 2023.

تعتبر ريادة الأعمال إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية مئوية الإمارات 2071 وتقع على رأس الأولويات الوطنية، حيث تهدف الأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى أن تصبح الإمارات موطن ريادة الأعمال في العام 2031.

وقال عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «أدت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم دوراً رئيسياً في التصنيع والتنويع الاقتصادي لدولة الإمارات على مدار أكثر من أربعة عقود، وتقع على عاتقنا مسؤولية دعم رواد الأعمال لبدء مشاريعهم من خلال برنامج Ramp-Up. تمثل هذه المبادرة فرصة لدعم أصحاب المشاريع لبناء شركات ناجحة تفيد المجتمع. ونتطلع لأن تصبح بعض هذه الشركات الجديدة من الموردين التابعين للإمارات العالمية للألمنيوم، بما يعزز توطين مشتريات الشركة».

يهدف البرنامج إلى جذب المئات من رواد الأعمال الطموحين إلى حضور سلسلة من الدورات التدريبية عبر الإنترنت حول ريادة الأعمال بكفاءة. وسيتعاون البرنامج بشكل أوثق مع الشركات الناشئة الواعدة، بحيث يوفر الدعم والتوجيه من خلال مجموعة من الخبراء العالميين. كما سيتم تقييم الشركات الناشئة التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للإمارات العالمية للألمنيوم من أجل تلقي مكافآت نقدية والتعاون مع الإمارات العالمية للألمنيوم.

وفي إطار بدء تنفيذ البرنامج، عقدت الإمارات العالمية للألمنيوم شراكة مع مؤسسة C3، وهي مؤسسة اجتماعية مقرها الإمارات، تدعم رواد الأعمال في جميع أنحاء المنطقة لتعزيز إمكانات النمو للشركات الناشئة.

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